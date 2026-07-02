Η οικογένεια του Τζόρτζιο Αρμάνι και ο όμιλός του κρατούν αποστάσεις από τη βιογραφική ταινία για τον θρύλο της μόδας
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Τζόρτζιο Αρμάνι βιογραφική ταινία

Η οικογένεια του Τζόρτζιο Αρμάνι και ο όμιλός του κρατούν αποστάσεις από τη βιογραφική ταινία για τον θρύλο της μόδας

Σε ανακοίνωσή τους ξεκαθάρισαν ότι δεν έχουν εγκρίνει το επερχόμενο φιλμ και ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στην παραγωγή

Η οικογένεια του Τζόρτζιο Αρμάνι και ο όμιλός του κρατούν αποστάσεις από τη βιογραφική ταινία για τον θρύλο της μόδας
Αποστάσεις κρατά ο Όμιλος Armani και η οικογένεια του Τζόρτζιο Αρμάνι από την επερχόμενη βιογραφική ταινία για τον θρυλικό σχεδιαστή μόδας. Με ανακοίνωσή τους ξεκαθάρισαν μάλιστα ότι δεν την έχουν εγκρίνει και ότι δεν θα συμμετάσχουν στη δημιουργία της.

Σε ανακοίνωσή τους, ανέφεραν: «Παρότι γνωρίζει την ύπαρξη του πρότζεκτ των Αντρέα Ιερβολίνο και Μπίλε Άουγκουστ, Armani: The King of Fashion, ο Όμιλος Armani δεν έχει εμπλακεί ποτέ στην πρωτοβουλία, ούτε έχει εγκρίνει, στηρίξει, υποστηρίξει ή συμμετάσχει στην ανάπτυξη ή την παραγωγή της. Ως εκ τούτου, η εταιρεία θεωρεί ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το πρότζεκτ και αποστασιοποιείται τόσο από τον σκηνοθέτη όσο και από το περιεχόμενό του».

Η ανακοίνωση εστάλη στο Deadline λίγο αφότου το μέσο μετέδωσε ότι ο δύο φορές βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα Μπίλε Άουγκουστ επελέγη για τη σκηνοθεσία. Την παραγωγή του πρότζεκτ έχει αναλάβει ο Ιερβολίνο (Ferrari). Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταινία θα ακολουθεί την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του Αρμάνι.

Ο Αρμάνι έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο, σε ηλικία 91 ετών, λόγω ηπατικής ανεπάρκειας. Ο εμβληματικός σχεδιαστής είχε αποτελέσει στο παρελθόν το θέμα μιας μικρού μήκους ταινίας του Μάρτιν Σκορσέζε, το 2015.

Ο Μπόμπι Μορέσκο, σεναριογράφος του Crash, ο οποίος έχει συνεργαστεί πολλές φορές με τον Ιερβολίνο και σκηνοθετεί την επερχόμενη βιογραφική ταινία του παραγωγού Maserati: The Brothers, με πρωταγωνιστές τους Αλ Πατσίνο, Άντονι Χόπκινς, Άντι Γκαρσία και Τζέσικα Άλμπα, έχει αναλάβει να γράψει το σενάριο για τη βιογραφική ταινία.

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