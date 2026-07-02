Ζεντάγια: Με εμφάνιση που θύμισε αρχαία Ελληνίδα ξεκίνησε την περιοδεία της «Οδύσσειας»
Ζεντάγια: Με εμφάνιση που θύμισε αρχαία Ελληνίδα ξεκίνησε την περιοδεία της «Οδύσσειας»
Η ηθοποιός ενσαρκώνει τη θεά Αθηνά στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν και επέλεξε ένα look εμπνευσμένο από τον ρόλο της
Με εμφάνιση που θύμισε αρχαία Ελληνίδα ξεκίνησε την περιοδεία της «Οδύσσειας» η Ζεντάγια.
Η ηθοποιός, λίγες ημέρες μετά τις εκδηλώσεις για την προώθηση του «Spider-Man: Brand New Day», βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για την πολυσυζητημένη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, όπου ενσαρκώνει τη θεά Αθηνά, και επέλεξε ένα look με αισθητική εμπνευσμένη από την αρχαία Ελλάδα και τον ρόλο της.
Την 1η Ιουλίου εθεάθη να βγαίνει από ξενοδοχείο φορώντας ένα αέρινο φόρεμα, με χαμηλό ντεκολτέ και βολάν, σε λευκό χρώμα, με τη γραμμή του να παραπέμπει σε χιτώνα. Στη μέση της είχε δεμένη μία ζώνη σαν σχοινί, σε μαύρο χρώμα με χρυσές λεπτομέρειες, ενώ για να ολοκληρώσει την εμφάνισή της επέλεξε διακριτικά σκουλαρίκια και πέδιλα σε στυλ gladiator σε χρυσό χρώμα.
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Φωτογραφία άρθρου: AP Associated Press
Η ηθοποιός, λίγες ημέρες μετά τις εκδηλώσεις για την προώθηση του «Spider-Man: Brand New Day», βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για την πολυσυζητημένη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, όπου ενσαρκώνει τη θεά Αθηνά, και επέλεξε ένα look με αισθητική εμπνευσμένη από την αρχαία Ελλάδα και τον ρόλο της.
Την 1η Ιουλίου εθεάθη να βγαίνει από ξενοδοχείο φορώντας ένα αέρινο φόρεμα, με χαμηλό ντεκολτέ και βολάν, σε λευκό χρώμα, με τη γραμμή του να παραπέμπει σε χιτώνα. Στη μέση της είχε δεμένη μία ζώνη σαν σχοινί, σε μαύρο χρώμα με χρυσές λεπτομέρειες, ενώ για να ολοκληρώσει την εμφάνισή της επέλεξε διακριτικά σκουλαρίκια και πέδιλα σε στυλ gladiator σε χρυσό χρώμα.
Δείτε βίντεο
@extra_tv Zendaya’s looks for “The Odyssey” have officially begun! 🏛️ Z stopped to sign an autograph for a young fan before heading to do press for #TheOdyssey! (🎥: Backgrid) #zendaya #fashion ♬ original sound - ExtraTV
@whoopsee.it Mentre cresce l’attesa per l’uscita ufficiale di The Odyssey, sempre più vicina, aumentano anche gli avvistamenti dei protagonisti del nuovo kolossal diretto da Christopher Nolan nelle capitali della moda e del cinema. Dopo il successo di The Drama, quello di Euphoria e l’hype per il nuovo capitolo di Spider-Man, che la vedrà nuovamente sul set accanto al marito Tom Holland, Zendaya è pronta a inaugurare il tour di première dedicato alla trasposizione cinematografica dell’omonimo poema epico di Omero. Immancabile il suo impeccabile method dressing. A New York, l’attrice ha interpretato alla perfezione l’estetica del film indossando un sofisticato look total white firmato Khaite Resort 2027: un completo in seta composto da una camicia con maniche a sbuffo e profondo scollo a V, enfatizzato da una cintura nera con dettagli dorati, abbinata a una gonna midi dal taglio morbido. A completare il look, un paio di sandali dalle linee essenziali firmati Louboutin, perfetto richiamo a una moderna dea Atena, il personaggio che Zendaya porterà sul grande schermo. [📷 Snapix 📹 BACKGRID] #whoopsee #zendaya #theodyssey ♬ angeleyes - Jaquavious
Φωτογραφία άρθρου: AP Associated Press
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