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Ο Τζος Μπρόλιν ήθελε να αποχωρήσει από τη νέα ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ μετά την πρώτη μέρα γυρισμάτων, πώς πείστηκε να μείνει
Ο Τζος Μπρόλιν ήθελε να αποχωρήσει από τη νέα ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ μετά την πρώτη μέρα γυρισμάτων, πώς πείστηκε να μείνει
Είπα στον ατζέντη μου ότι κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά, τόνισε ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός
Έτοιμος να αποχωρήσει από τη νέα ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ μετά την πρώτη μόλις μέρα στο σετ ήταν ο Τζος Μπρόλιν. Στα πρώτα στάδια των γυρισμάτων του «The Dog Stars», που βγαίνει στους κινηματογράφους στις 28 Αυγούστου, ο ηθοποιός «φοβήθηκε πολύ» λόγω της έλλειψης προβών, όπως δήλωσε στο Empire.
«Ο Ρίντλεϊ έλεγε πολλές ιστορίες και δεν έκανε πραγματικά πρόβες», θυμήθηκε ο Μπρόλιν. «Αυτό με αποσυντόνισε και φοβήθηκα πολύ. Γύρισα πίσω, τηλεφώνησα στον ατζέντη μου και του είπα: “Θέλω να φύγω. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά και πρέπει να σηκωθώ να φύγω από εδώ”», περιέγραψε.
Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός εξήγησε ότι δύο παράγοντες τον εμπόδισαν να εγκαταλείψει οριστικά τον ρόλο του πρώην πεζοναύτη Μπάνγκλεϊ στο δράμα, στο οποίο συμπρωταγωνιστεί με τον Τζέικομπ Ελόρντι. Ο ατζέντης του Μπρόλιν, που είναι και στενός φίλος του, τον συμβούλεψε να ξεκουραστεί για μία ημέρα. «Του απάντησα: “Όχι, φίλε, ξέρω πολύ καλά τι προσπαθείς να κάνεις”», πρόσθεσε.
Ο 58χρονος Μπρόλιν παρουσίασε επίσης πώς άλλαξε η οπτική του μετά τη συζήτηση που είχε με τον 88χρονο Σκοτ. «Ο Ρίντλεϊ μου λέει: “Έλα εδώ”, και με πήρε μέσα στο τρέιλερ του και μου έδειξε τη σκηνή που μόλις είχαμε ολοκληρώσει», είπε ο Μπρόλιν. «Ήταν μια πολύ καλή, πολύ δυναμική σκηνή ανάμεσα σε εμένα και τον Τζέικομπ, και μου λέει: “Εντάξει;”. Του απαντώ: “Εντάξει”, και τότε άρχισα να αντλώ ενέργεια από αυτό».
Παρότι είχε συνεργαστεί ξανά με τον Σκοτ στο «American Gangster» του 2007, ο Τζος Μπρόλιν αιφνιδιάστηκε από τον γρήγορο ρυθμό και το στιλ κινηματογράφησης του Βρετανού σκηνοθέτη με τις πολλές κάμερες. «Μου πήρε περίπου μία ή δύο ημέρες για να το αποδεχθώ πραγματικά, και μετά μπήκα πάρα πολύ σε αυτό, γιατί ήταν εξαιρετικά δημιουργικό και εξαιρετικά επικίνδυνο», συμπλήρωσε.
Ο ηθοποιός είχε ζητήσει τέτοιου είδους απαιτητικά πρότζεκτ, πρόσθεσε, αλλά στην αρχή κατέληξε να «το πολεμά». Τελικά, «έγινε ένα από τα πιο δημιουργικά και ικανοποιητικά πρότζεκτ στα οποία έχω συμμετάσχει ποτέ», είπε.
Το τρέιλερ της ταινίας
Το «The Dog Stars», σε διασκευή του Μαρκ Λ. Σμιθ από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Πίτερ Χέλερ που κυκλοφόρησε το 2012, έχει επίσης στο καστ τους Μάργκαρετ Κουάλεϊ, Γκάι Πιρς, Μπένεντικτ Γουόνγκ και Άλισον Τζάνεϊ.
Η ταινία επικεντρώνεται στον Χιγκ, έναν πιλότο, τον οποίο υποδύεται ο Ελόρντι και ζει «σε έναν σκληρό μετα-αποκαλυπτικό κόσμο», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «μέχρι που ένα μυστηριώδες ραδιοφωνικό σήμα τον ωθεί να βγει στο άγνωστο, αναζητώντας την ελπίδα και την ανθρωπιά που εξακολουθεί να πιστεύει ότι υπάρχουν».
Ανάμεσα στα επόμενα πρότζεκτ του Μπρόλιν είναι επίσης το «Whalefall», που βγαίνει στους κινηματογράφους στις 16 Οκτωβρίου, και η επιστροφή του στον ρόλο του Γκέρνεϊ Χάλεκ στο «Dune: Part Three», που αναμένεται στους κινηματογράφους στις 18 Δεκεμβρίου.
«Ο Ρίντλεϊ έλεγε πολλές ιστορίες και δεν έκανε πραγματικά πρόβες», θυμήθηκε ο Μπρόλιν. «Αυτό με αποσυντόνισε και φοβήθηκα πολύ. Γύρισα πίσω, τηλεφώνησα στον ατζέντη μου και του είπα: “Θέλω να φύγω. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά και πρέπει να σηκωθώ να φύγω από εδώ”», περιέγραψε.
Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός εξήγησε ότι δύο παράγοντες τον εμπόδισαν να εγκαταλείψει οριστικά τον ρόλο του πρώην πεζοναύτη Μπάνγκλεϊ στο δράμα, στο οποίο συμπρωταγωνιστεί με τον Τζέικομπ Ελόρντι. Ο ατζέντης του Μπρόλιν, που είναι και στενός φίλος του, τον συμβούλεψε να ξεκουραστεί για μία ημέρα. «Του απάντησα: “Όχι, φίλε, ξέρω πολύ καλά τι προσπαθείς να κάνεις”», πρόσθεσε.
Josh Brolin Reveals He Almost Quit Ridley Scott's New Movie After One Day of Shooting https://t.co/wu2SkpkFcP— People (@people) July 1, 2026
Παρότι είχε συνεργαστεί ξανά με τον Σκοτ στο «American Gangster» του 2007, ο Τζος Μπρόλιν αιφνιδιάστηκε από τον γρήγορο ρυθμό και το στιλ κινηματογράφησης του Βρετανού σκηνοθέτη με τις πολλές κάμερες. «Μου πήρε περίπου μία ή δύο ημέρες για να το αποδεχθώ πραγματικά, και μετά μπήκα πάρα πολύ σε αυτό, γιατί ήταν εξαιρετικά δημιουργικό και εξαιρετικά επικίνδυνο», συμπλήρωσε.
Ο ηθοποιός είχε ζητήσει τέτοιου είδους απαιτητικά πρότζεκτ, πρόσθεσε, αλλά στην αρχή κατέληξε να «το πολεμά». Τελικά, «έγινε ένα από τα πιο δημιουργικά και ικανοποιητικά πρότζεκτ στα οποία έχω συμμετάσχει ποτέ», είπε.
Το τρέιλερ της ταινίας
Το «The Dog Stars», σε διασκευή του Μαρκ Λ. Σμιθ από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Πίτερ Χέλερ που κυκλοφόρησε το 2012, έχει επίσης στο καστ τους Μάργκαρετ Κουάλεϊ, Γκάι Πιρς, Μπένεντικτ Γουόνγκ και Άλισον Τζάνεϊ.
Η ταινία επικεντρώνεται στον Χιγκ, έναν πιλότο, τον οποίο υποδύεται ο Ελόρντι και ζει «σε έναν σκληρό μετα-αποκαλυπτικό κόσμο», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «μέχρι που ένα μυστηριώδες ραδιοφωνικό σήμα τον ωθεί να βγει στο άγνωστο, αναζητώντας την ελπίδα και την ανθρωπιά που εξακολουθεί να πιστεύει ότι υπάρχουν».
Ανάμεσα στα επόμενα πρότζεκτ του Μπρόλιν είναι επίσης το «Whalefall», που βγαίνει στους κινηματογράφους στις 16 Οκτωβρίου, και η επιστροφή του στον ρόλο του Γκέρνεϊ Χάλεκ στο «Dune: Part Three», που αναμένεται στους κινηματογράφους στις 18 Δεκεμβρίου.
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