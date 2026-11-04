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Δικογραφία σε βάρος 38χρονου στην Κατερίνη που εξαπάτησε ηλικιωμένη και της απέσπασε 10.000 ευρώ και κοσμήματα
Δικογραφία σε βάρος 38χρονου στην Κατερίνη που εξαπάτησε ηλικιωμένη και της απέσπασε 10.000 ευρώ και κοσμήματα
Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεργού του, ο οποίος προσποιήθηκε τον αστυνομικό στην 75χρονη τον Ιούνιο
Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε 75χρονη στην Κατερίνη στις 17 Ιουνίου. Οι δράστες κατάφεραν να της αποσπάσουν 10.000 ευρώ και ίσης αξίας κοσμήματα.
Για την τηλεφωνική απάτη σε βάρος της ηλικιωμένης σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 38χρονου.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνεργός του 38χρονου τηλεφώνησε στην παθούσα προσποιούμενος τον αστυνομικό και της ζήτησε να συγκεντρώσει τα χρήματα και κοσμήματα που έχει στο σπίτι, δήθεν για να την προστατέψουν.
Το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ και ίσης αξίας κοσμήματα, που κατάφεραν να της αποσπάσουν, τα παρέλαβε ο 38χρονος άνδρας.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.
Για την τηλεφωνική απάτη σε βάρος της ηλικιωμένης σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 38χρονου.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνεργός του 38χρονου τηλεφώνησε στην παθούσα προσποιούμενος τον αστυνομικό και της ζήτησε να συγκεντρώσει τα χρήματα και κοσμήματα που έχει στο σπίτι, δήθεν για να την προστατέψουν.
Το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ και ίσης αξίας κοσμήματα, που κατάφεραν να της αποσπάσουν, τα παρέλαβε ο 38χρονος άνδρας.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.
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