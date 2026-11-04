Συνελήφθησαν μέλη συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αττική, πάνω από 120.000 ευρώ η λεία τους

Εξιχνιάστηκαν μέχρι στιγμής έχουν 25 περιπτώσεις απατών και κλοπών - Οι συλλήψεις έγιναν σε Αχαρνές και Ζεφύρι





Ειδικότερα, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (1/11) σε Αχαρνές και Ζεφύρι,







Ο τρόπος δράσης τους Όπως προέκυψε από την έρευνα την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι δρούσαν κυρίως τις πρωινές ώρες, επιλέγοντας ηλικιωμένους ως υποψήφια θύματα. Κινούνταν ανά δύο με αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιούσαν για να προσεγγίζουν τους πολίτες και να τους μεταφέρουν σε διάφορα σημεία.



Αφού τους συστήνονταν ως λογιστές ή συνεργάτες συγγενικών τους προσώπων, στην συνέχεια επιχειρούσαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα.









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Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των τεσσάρων κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:



- Το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ.

- Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους.

Τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της Αττικής, παριστάνοντας τους λογιστές ή τους συνεργάτες συγγενικών τους προσώπων, έβαλαν οι αστυνομικοί. Οι δράστες φέρονται να είχαν αποσπάσει χρήματα και κοσμήματα αξίας άνω των 125.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 25 περιπτώσεις απατών και κλοπών Ειδικότερα, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (1/11) σε Αχαρνές και Ζεφύρι, συνελήφθησαν τέσσερα μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 45, 44, 42 και 37 ετών.Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και απάτες, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα.Όπως προέκυψε από την έρευνα την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι δρούσαν κυρίως τις πρωινές ώρες, επιλέγοντας ηλικιωμένους ως υποψήφια θύματα. Κινούνταν ανά δύο με αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιούσαν για να προσεγγίζουν τους πολίτες και να τους μεταφέρουν σε διάφορα σημεία.Αφού τους συστήνονταν ως λογιστές ή συνεργάτες συγγενικών τους προσώπων, στην συνέχεια επιχειρούσαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα.Ο στόχος τους ήταν να πείσουν τους ηλικιωμένους να επιβιβαστούν στο όχημά τους και τους οδηγήσουν είτε σε τραπεζικά υποκαταστήματα και ΑΤΜ είτε στις κατοικίες τους.Με αυτόν τον τρόπο κατάφερναν να τους αποσπάσουν χρηματικά ποσά και χρυσαφικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να αφαιρούσαν οι ίδιοι χρήματα και αντικείμενα αξίας, εκμεταλλευόμενοι την απασχόληση των θυμάτων.Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των τεσσάρων κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:- Το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ.- Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους.

- Κοσμήματα και χρυσαφικά.

- Τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

- Ρούχα που φέρονται να φορούσαν κατά τη διάπραξη των αδικημάτων.



Η εξάρθρωση της ομάδας ήταν αποτέλεσμα έρευνας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, με τη συνδρομή των αντίστοιχων υπηρεσιών Αμπελοκήπων και Παγκρατίου.



Οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν και αξιολόγησαν στοιχεία από διαφορετικές υποθέσεις, καταφέρνοντας να συνδέσουν τις καταγγελίες των θυμάτων με τη δράση των τεσσάρων κατηγορουμένων.



Στην επιχείρηση σύλληψης συμμετείχε επίσης το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου.



Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.