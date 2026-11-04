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Απολογείται ο 43χρονος διαιτητής που εμπλέκεται στην υπόθεση της ΜΚΟ και σε χειραγώγηση αγώνων
Απολογείται ο 43χρονος διαιτητής που εμπλέκεται στην υπόθεση της ΜΚΟ και σε χειραγώγηση αγώνων
Ο 43χρονος διαιτητικός παράγοντας καλείται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών Αρχών
Στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης έφτασε το πρωί της Τετάρτης (4/11), ο 43χρονος επικεφαλής της Επιτροπής Διαιτησίας της Πιερίας, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται και αφορά παράνομο στοιχηματισμό και χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.
Ο 43χρονος διαιτητικός παράγοντας καλείται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών Αρχών για τον φερόμενο ρόλο του στην υπόθεση της ΜΚΟ, στο πλαίσιο της οποίας συνεχίζεται σήμερα η διαδικασία των απολογιών.
Ο κατηγορούμενος ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για την υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ που φαίνεται να έκανε ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης παίρνοντας τα χρήματα από τους εράνους για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για τον ρόλο που του αποδίδει η δικογραφία που είχε.
Σε βάρος του 43χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, για δωροδοκία - δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, στο σκέλος που αφορά στον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.
Υπενθυμίζεται ότι τον δρόμο για τη φυλακή πήρε εχθές, Τρίτη, μετά την απολογία της στον ανακριτή, η 35χρονη Βασιλική Μανησιώτη, σύντροφος του ιδρυτή της ΜΚΟ, ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ιδρυτής της οργάνωσης.
Κατά την απολογία της στον 1ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης, η Βασιλική Μανησιώτη αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως της αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι το ποσό που δεν κατέληξε στις οικογένειες των παιδιών δεν υπερβαίνει τις 900.000 ευρώ, αντί των 2,9 εκατομμυρίων που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη υποστήριξε ότι τα χρήματα αυτά τα ξόδεψε ο Φιρινίδης στον τζόγο, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εθισμού.
Παραδέχθηκε ότι γνώριζε και αντιλαμβανόταν τι συνέβαινε, ζητώντας συγγνώμη, ενώ αρνήθηκε ότι το ζευγάρι ζούσε πολυτελώς.
Η ίδια ανέφερε ότι διέμεναν σε μισθωμένο διαμέρισμα 68 τετραγωνικών μέτρων στην Τούμπα, με ενοίκιο 500 ευρώ, ενώ αναγνώρισε την αγορά μιας τσάντας Louis Vuitton και τη διαμονή της δύο φορές σε σουίτες ξενοδοχείων.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 37χρονος είχε αναπτύξει έντονη στοιχηματική δραστηριότητα, έχοντας τοποθετήσει περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες, με εισπράξεις που ξεπερνούσαν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.
Ο 43χρονος διαιτητικός παράγοντας καλείται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών Αρχών για τον φερόμενο ρόλο του στην υπόθεση της ΜΚΟ, στο πλαίσιο της οποίας συνεχίζεται σήμερα η διαδικασία των απολογιών.
Ο κατηγορούμενος ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για την υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ που φαίνεται να έκανε ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης παίρνοντας τα χρήματα από τους εράνους για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για τον ρόλο που του αποδίδει η δικογραφία που είχε.
Σε βάρος του 43χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, για δωροδοκία - δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, στο σκέλος που αφορά στον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.
Υπενθυμίζεται ότι τον δρόμο για τη φυλακή πήρε εχθές, Τρίτη, μετά την απολογία της στον ανακριτή, η 35χρονη Βασιλική Μανησιώτη, σύντροφος του ιδρυτή της ΜΚΟ, ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ιδρυτής της οργάνωσης.
Κατά την απολογία της στον 1ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης, η Βασιλική Μανησιώτη αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως της αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι το ποσό που δεν κατέληξε στις οικογένειες των παιδιών δεν υπερβαίνει τις 900.000 ευρώ, αντί των 2,9 εκατομμυρίων που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη υποστήριξε ότι τα χρήματα αυτά τα ξόδεψε ο Φιρινίδης στον τζόγο, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εθισμού.
Παραδέχθηκε ότι γνώριζε και αντιλαμβανόταν τι συνέβαινε, ζητώντας συγγνώμη, ενώ αρνήθηκε ότι το ζευγάρι ζούσε πολυτελώς.
Η ίδια ανέφερε ότι διέμεναν σε μισθωμένο διαμέρισμα 68 τετραγωνικών μέτρων στην Τούμπα, με ενοίκιο 500 ευρώ, ενώ αναγνώρισε την αγορά μιας τσάντας Louis Vuitton και τη διαμονή της δύο φορές σε σουίτες ξενοδοχείων.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 37χρονος είχε αναπτύξει έντονη στοιχηματική δραστηριότητα, έχοντας τοποθετήσει περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες, με εισπράξεις που ξεπερνούσαν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.
Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τόσο τη Μανησιώτη όσο και τον Φιρινίδη, Κωνσταντίνος Τσάκος, ανέφερε ότι ο 37χρονος πρόκειται να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχει διαφωνία ως προς το πραγματικό ύψος των χρημάτων που δεν αποδόθηκαν στις οικογένειες.
Υπενθυμίζεται ότι ο 32χρονος αδελφός της Μανησιώτη και δύο παράγοντες διαιτησίας που απολογήθηκαν χθες για την υπόθεση αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Η απολογία του Φιρινίδη αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό στάδιο της ανακριτικής διαδικασίας, καθώς θα ακολουθήσει η απόφαση για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.
Υπενθυμίζεται ότι ο 32χρονος αδελφός της Μανησιώτη και δύο παράγοντες διαιτησίας που απολογήθηκαν χθες για την υπόθεση αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Η απολογία του Φιρινίδη αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό στάδιο της ανακριτικής διαδικασίας, καθώς θα ακολουθήσει η απόφαση για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.
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