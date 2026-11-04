Απολογείται ο 43χρονος διαιτητής που εμπλέκεται στην υπόθεση της ΜΚΟ και σε χειραγώγηση αγώνων

Κλείσιμο

Στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης έφτασε το πρωί της Τετάρτης (4/11), ο 43χρονος επικεφαλής της Επιτροπής Διαιτησίας της Πιερίας, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται και αφορά παράνομο στοιχηματισμό και χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.Ο 43χρονος διαιτητικός παράγοντας καλείται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών Αρχών για τον φερόμενο ρόλο του στην υπόθεση της ΜΚΟ, στο πλαίσιο της οποίας συνεχίζεται σήμερα η διαδικασία των απολογιών.Ο κατηγορούμενος ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για την υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ που φαίνεται να έκανε ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης παίρνοντας τα χρήματα από τους εράνους για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για τον ρόλο που του αποδίδει η δικογραφία που είχε.Σε βάρος του 43χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, για δωροδοκία - δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, στο σκέλος που αφορά στον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.Υπενθυμίζεται ότι τον δρόμο για τη φυλακή πήρε εχθές, Τρίτη, μετά την απολογία της στον ανακριτή, η 35χρονη Βασιλική Μανησιώτη, σύντροφος του ιδρυτή της ΜΚΟ, ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ιδρυτής της οργάνωσης.Κατά την απολογία της στον 1ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης, η Βασιλική Μανησιώτη αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως της αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι το ποσό που δεν κατέληξε στις οικογένειες των παιδιών δεν υπερβαίνει τις 900.000 ευρώ, αντί των 2,9 εκατομμυρίων που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.Σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη υποστήριξε ότι τα χρήματα αυτά τα ξόδεψε ο Φιρινίδης στον τζόγο, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εθισμού.Παραδέχθηκε ότι γνώριζε και αντιλαμβανόταν τι συνέβαινε, ζητώντας συγγνώμη, ενώ αρνήθηκε ότι το ζευγάρι ζούσε πολυτελώς.Η ίδια ανέφερε ότι διέμεναν σε μισθωμένο διαμέρισμα 68 τετραγωνικών μέτρων στην Τούμπα, με ενοίκιο 500 ευρώ, ενώ αναγνώρισε την αγορά μιας τσάντας Louis Vuitton και τη διαμονή της δύο φορές σε σουίτες ξενοδοχείων.Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 37χρονος είχε αναπτύξει έντονη στοιχηματική δραστηριότητα, έχοντας τοποθετήσει περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες, με εισπράξεις που ξεπερνούσαν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.