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Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Βοριάδες έως 8 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Βοριάδες έως 8 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας
Η πρόγνωση του μετεωρολόγου του protothema.gr, Γιώργου Τσατραφύλλια - Συννεφιά σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Μετά τους τόνους νερού και τους χιλιάδες κεραυνούς που έφερε στη χώρα μας η κακοκαιρία AGNETA από την Ιταλία, περνάμε σε ένα διαφορετικό καιρικό μοτίβο, με ενίσχυση των βοριάδων και αισθητή ψύχρα, κυρίως τη νύχτα και νωρίς το πρωί.
Οι βροχές δεν θα λείψουν εντελώς, ωστόσο θα είναι κατά κανόνα λίγες, τοπικές και σύντομης διάρκειας.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και τους 22 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα είναι αισθητή.
Οι άνεμοι στα πελάγη θα στραφούν σε βοριάδες, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο.
Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγη συννεφιά. Στον Θερμαϊκό θα πνέει βαρδάρης έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 17 βαθμούς.
Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση, με αποτέλεσμα να βρεθεί ακόμη και 7 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι βροχές δεν θα είναι αξιόλογες, με το κρύο και τους ισχυρούς βοριάδες να αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ημέρες.
Οι βροχές δεν θα λείψουν εντελώς, ωστόσο θα είναι κατά κανόνα λίγες, τοπικές και σύντομης διάρκειας.
Πιο αναλυτικά:Για σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, προβλέπονται πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και τους 22 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα είναι αισθητή.
Οι άνεμοι στα πελάγη θα στραφούν σε βοριάδες, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο.
Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγη συννεφιά. Στον Θερμαϊκό θα πνέει βαρδάρης έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 17 βαθμούς.
Το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρεςΑπό την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή, οι βοριάδες στα ανατολικά θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ.
Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση, με αποτέλεσμα να βρεθεί ακόμη και 7 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι βροχές δεν θα είναι αξιόλογες, με το κρύο και τους ισχυρούς βοριάδες να αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ημέρες.
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