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Κακοκαιρία Agneta: Ισχυρές καταιγίδες και χιλιάδες κεραυνοί, έρχεται βουτιά της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς
Κακοκαιρία Agneta: Ισχυρές καταιγίδες και χιλιάδες κεραυνοί, έρχεται βουτιά της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς
Η πρόγνωση του μετεωρολόγου του protothema.gr, Γιώργου Τσατραφύλλια - Βροχές και σποραδικές καταιγίδες το πρωί στην Αττική - Παρόμοιο σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη
Επελαύνει η κακοκαιρία Agneta, η οποία στο πέρασμά της έχει ήδη αφήσει πίσω της μεγάλες ποσότητες νερού και χιλιάδες κεραυνούς!
Το στοιχείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και σήμερα δεν είναι μόνο η ένταση των καταιγίδων, αλλά και η πιθανότητα να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.
Σε περιοχές με ήδη αυξημένη εδαφική υγρασία, έντονο ανάγλυφο ή ευάλωτες υποδομές απορροής των όμβριων υδάτων, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.
Παράλληλα, μέχρι τις απογευματινές ώρες τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα είναι αισθητή.
Οι άνεμοι, τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο, θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ.
Στην Αττική, τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς, ενώ οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη, κατά διαστήματα έως το απόγευμα, αναμένονται βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Στον Θερμαϊκό θα πνέει βαρδάρης έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 18 βαθμούς.
Από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Ωστόσο, η κάθοδος ψυχρότερων αέριων μαζών από την Ουκρανία, σε συνδυασμό με τη στροφή των ανέμων σε βοριάδες, θα προκαλέσει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία κατά τόπους ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 8 βαθμούς.
Το στοιχείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και σήμερα δεν είναι μόνο η ένταση των καταιγίδων, αλλά και η πιθανότητα να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.
Σε περιοχές με ήδη αυξημένη εδαφική υγρασία, έντονο ανάγλυφο ή ευάλωτες υποδομές απορροής των όμβριων υδάτων, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.
Πιο αναλυτικά:Για σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο έως το μεσημέρι και στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το απόγευμα.
Παράλληλα, μέχρι τις απογευματινές ώρες τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα είναι αισθητή.
Οι άνεμοι, τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο, θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ.
Στην Αττική, τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς, ενώ οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη, κατά διαστήματα έως το απόγευμα, αναμένονται βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Στον Θερμαϊκό θα πνέει βαρδάρης έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 18 βαθμούς.
Από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Ωστόσο, η κάθοδος ψυχρότερων αέριων μαζών από την Ουκρανία, σε συνδυασμό με τη στροφή των ανέμων σε βοριάδες, θα προκαλέσει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία κατά τόπους ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 8 βαθμούς.
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