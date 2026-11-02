Εισέβαλαν με όπλο στο σπίτι 19χρονης στη Θεσσαλονίκη, άρπαξαν κοσμήματα και χρήματα, συνελήφθη ένας 28χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Όπλο Ληστεία

Εισέβαλαν με όπλο στο σπίτι 19χρονης στη Θεσσαλονίκη, άρπαξαν κοσμήματα και χρήματα, συνελήφθη ένας 28χρονος

Αναζητείται ο συνεργός του 28χρονου για την ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε στις αρχές του Σεπτεμβρίου

Εισέβαλαν με όπλο στο σπίτι 19χρονης στη Θεσσαλονίκη, άρπαξαν κοσμήματα και χρήματα, συνελήφθη ένας 28χρονος
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Στιγμές τρόμου έζησε μια 19χρονη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν είδε δύο άνδρες να εισβάλουν στο σπίτι της και να την απειλούν με όπλο

Η ληστεία, σύμφωνα με την Αστυνομία, σημειώθηκε τα ξημερώματα της 6ης Σεπτεμβρίου 2026, όταν η νεαρή βρισκόταν στο σπίτι μαζί με φίλη της. Οι δράστες αφαίρεσαν χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας περίπου 1.300 ευρώ, 800 ευρώ σε μετρητά, καθώς και είδη ένδυσης.

Από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου ταυτοποιήθηκε ένας 28χρονος ως ένας από τους δύο δράστες. Ο συνεργός του παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος.

Σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, κατά συναυτουργία, και παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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