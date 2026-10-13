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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της έντονης βροχόπτωσης, πού υπάρχουν εκτροπές
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της έντονης βροχόπτωσης, πού υπάρχουν εκτροπές

Σε Πικέρμι, Πειραιά και Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου οι εκτροπές της κυκλοφορίας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της έντονης βροχόπτωσης, πού υπάρχουν εκτροπές
Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώνονται τις τελευταίες ώρες στην Αττική, η τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, σε ισχύ είναι οι παρακάτω εκτροπές:

  1. Οδός Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου στο Πικέρμι
  2. Παλιά Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου από 39,5 X/Θ έως 39,7 X/Θ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων. Διενεργείται αντιδρόμηση από έτερο ρεύμα κυκλοφορίας.
  3. Οδός Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Τζαβέλλα στο ρεύμα προς την λεωφόρο Ποσειδώνος στην περιοχή του Πειραιά.

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