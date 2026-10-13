Κλειστά σχολεία αύριο (14/10) λόγω της κακοκαιρίας: Σε ποιες περιοχές θα γίνουν με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Οι αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων λαμβάνονται με βάση την επικινδυνότητα των φαινομένων, τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τις μετακινήσεις





Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες, η αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων έχει αποφασιστεί για διάφορες περιοχές της Εύβοιας. Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.



Αττική, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί οριζόντιο κλείσιμο όλων των σχολείων.



Εύβοια Ειδικότερα, την αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων για την Τετάρτη αποφάσισε ο δήμαρχος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών που αναμένονται στην περιοχή. Η απόφαση αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ τα μαθήματα προβλέπεται να πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης.



Η απόφαση συνδέεται με τις προβλέψεις για μεγάλα ύψη βροχής στη βόρεια Εύβοια. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση που αποδίδεται στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στα ανατολικά τμήματα του δήμου τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 150 χιλιοστά. Οι Αρχές της περιοχής βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν από το απόγευμα της Τρίτης και να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας έως και το μεσημέρι της Τετάρτης.



Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, καθώς και στον Παιδικό, Βρεφονηπιακό Σταθμό και ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, λόγω των επικίνδυνων δυσμενών καιρικών συνθηκών.



Επίσης, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή, ο Δήμος Κύμης - Αλιβερίου ενημερώνει ότι αύριο θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία, όλων των βαθμίδων που λειτουργούν στον Δήμο. Η απόφαση αφορά επίσης τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς.



Σποράδες Αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων προβλέπεται και στον Δήμο Σκιάθου για την Τετάρτη ενώ κλειστός θα παραμείνει και ο δημοτικός βρεφονηπιακός σταθμός. Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας της επικείμενης κακοκαιρίας, με τις τοπικές αρχές να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των μικρότερων παιδιών. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της δημοτικής αρχής για την τελική επιβεβαίωση και τυχόν συμπληρωματικές οδηγίες, καθώς πρόκειται για κατάσταση δυναμική.



Κλείσιμο Σκοπέλου αποφασίστηκε από τον δήμο.



Κυκλάδες και Δωδεκάνησα Με απόφαση που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα αύριο, λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.



Η αναστολή αφορά τις σχολικές μονάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε ολόκληρη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων προσχολικής αγωγής και όλων των ειδικών σχολείων.



Το μέτρο λαμβάνεται προληπτικά για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και την αποφυγή κινδύνων κατά τις μετακινήσεις από και προς τα σχολεία, καθώς και κατά τη λειτουργία τους.

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες Αρχές ενόψει της επιδείνωσης του καιρού, με τις πρώτες αποφάσεις για κλειστά σχολεία την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 να έχουν ήδη ανακοινωθεί. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι που αναμένεται να πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας δημιουργούν αυξημένους κινδύνους για τις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών.Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες, η αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων έχει αποφασιστεί για διάφορες περιοχές της. Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σεΤην ίδια ώρα, το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων παραμένει ανοιχτό, ανάλογα με την ένταση των φαινομένων και τις τοπικές συνθήκες. Στηνμέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί οριζόντιο κλείσιμο όλων των σχολείων.Ειδικότερα, την αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων για την Τετάρτη αποφάσισε ο δήμαρχος, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών που αναμένονται στην περιοχή. Η απόφαση αφορά ό, ενώ τα μαθήματα προβλέπεται να πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης.Η απόφαση συνδέεται με τις προβλέψεις για μεγάλα ύψη βροχής στη βόρεια Εύβοια. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση που αποδίδεται στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στα ανατολικά τμήματα του δήμου τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 150 χιλιοστά. Οι Αρχές της περιοχής βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν από το απόγευμα της Τρίτης και να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας έως και το μεσημέρι της Τετάρτης.Επιπλέον, ο δήμαρχος Αντώνης Σπυρόπουλος αποφάσισε τη διακοπή μαθημάτων, για την Τετάρτη (14/10) σε όλες τις Σχολικές Μονάδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τουκαθώς και στον Παιδικό, Βρεφονηπιακό Σταθμό και ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, λόγω των επικίνδυνων δυσμενών καιρικών συνθηκών.Επίσης, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή, οενημερώνει ότι αύριο θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία, όλων των βαθμίδων που λειτουργούν στον Δήμο. Η απόφαση αφορά επίσης τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς.Αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων προβλέπεται και στονγια την Τετάρτη ενώ κλειστός θα παραμείνει και ο δημοτικός βρεφονηπιακός σταθμός. Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας της επικείμενης κακοκαιρίας, με τις τοπικές αρχές να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των μικρότερων παιδιών. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της δημοτικής αρχής για την τελική επιβεβαίωση και τυχόν συμπληρωματικές οδηγίες, καθώς πρόκειται για κατάσταση δυναμική.Αναστολή λειτουργίας σε όλα τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Σχολείο Ειδικής Αγωγής καθώς και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμόςαποφασίστηκε από τον δήμο.Με απόφαση που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών στιςκαι τααύριο, λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.Η αναστολή αφορά τις σχολικές μονάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε ολόκληρη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων προσχολικής αγωγής και όλων των ειδικών σχολείων.Το μέτρο λαμβάνεται προληπτικά για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και την αποφυγή κινδύνων κατά τις μετακινήσεις από και προς τα σχολεία, καθώς και κατά τη λειτουργία τους.



Αττική Σύμφωνα με την πρόγνωση για την Αττική, αναμένονται βροχές και καταιγίδες, με ιδιαίτερη προσοχή να απαιτείται στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του Λεκανοπεδίου.



Ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί γενικευμένη αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για την Τετάρτη. Το γεγονός αυτό, δεν αποκλείει τη λήψη τοπικών αποφάσεων, εφόσον η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων δημιουργήσει κινδύνους για τη σχολική κοινότητα ή τις μετακινήσεις. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις της Περιφέρειας Αττικής και των οικείων δήμων, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.



Τι προβλέπει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ Η επιδείνωση του καιρού έχει κινητοποιήσει τον κρατικό μηχανισμό, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις.



Σύμφωνα με το δελτίο που δημοσιοποίησε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν διαφορετικές περιοχές της χώρας από την Τρίτη 13 έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.



Ειδικότερα, για την Τετάρτη προβλέπονται:



Σποράδες, ανατολική Θεσσαλία και Μαγνησία: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά το απόγευμα, με έμφαση στην ένταση και τη διάρκεια των φαινομένων.

Εύβοια: Επιμονή των ισχυρών φαινομένων έως αργά το απόγευμα.

Δωδεκάνησα: Βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα.

Δυτική Κρήτη, κυρίως Χανιά και Ρέθυμνο: Έντονα φαινόμενα έως αργά τη νύχτα.

Παράλληλα, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ, αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και σταδιακά στο κεντρικό Αιγαίο.



Η Πολιτική Προστασία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, ζητώντας αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των πιθανών επιπτώσεων.



Τηλεκπαίδευση όπου αναστέλλεται η διά ζώσης λειτουργία Υπενθυμίζεται, ότι στις περιοχές όπου αποφασίζεται το κλείσιμο των σχολείων λόγω επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, η εκπαιδευτική διαδικασία προβλέπεται να συνεχίζεται μέσω τηλεκπαίδευσης, όπου αυτό είναι εφικτό και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες των αρμόδιων αρχών.



Στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας έχει ήδη ανακοινωθεί ότι τα μαθήματα της Τετάρτης θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης.



Οι γονείς καλούνται να ενημερώνονται από τις διευθύνσεις των σχολείων και τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές για τον τρόπο σύνδεσης και το πρόγραμμα των μαθημάτων.



Πώς θα ενημερωθούν οι γονείς για νέες αποφάσεις Οι αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων λαμβάνονται με βάση την επικινδυνότητα των φαινομένων, τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τις μετακινήσεις.



Για τον λόγο αυτό, η λίστα με τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά μπορεί να μεταβληθεί, εφόσον εκδοθούν νέες αποφάσεις από δήμους ή περιφέρειες. Οι γονείς καλό είναι να ελέγχουν τις επίσημες ιστοσελίδες και τα μέσα ενημέρωσης των δήμων τους, καθώς και τις ανακοινώσεις των σχολικών μονάδων, πριν από την αναχώρηση των παιδιών για το σχολείο.