Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Κλήρωση Eurojackpot 13/10/2026: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Κλήρωση Eurojackpot 13/10/2026: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη, (13/10), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 120 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης με αριθμό 272 είναι: 11, 17, 20, 22, 35 και 4, 8.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης με αριθμό 272 είναι: 11, 17, 20, 22, 35 και 4, 8.
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