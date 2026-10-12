Στο αυτόφωρο ο μεθυσμένος οδηγός που «μπούκαρε» με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα γεμάτη πελάτες στη Θεσσαλονίκη
Στο αυτόφωρο ο μεθυσμένος οδηγός που «μπούκαρε» με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα γεμάτη πελάτες στη Θεσσαλονίκη
Στο βίντεο που δημοσίευσε το protothema.gr αποτυπώνεται η στιγμή που το ΙΧ που οδηγούσε ο 45χρονος αλλοδαπός μπαίνει μέσα στον χώρο όπου βρίσκονταν οι θαμώνες και παρασύρει τραπέζια και ορισμένους πελάτες
Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 45χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που, τα ξημερώματα της Κυριακής, οδηγούσε μεθυσμένος και «εισέβαλε» σε ταβέρνα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, παρασύροντας πελάτες και τραπέζια.
Σε βάρος του 45χρονου, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, κατά συρροή και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, ενώ παραμένει υπό κράτηση από χθες που συνελήφθη. Στο βίντεο που δημοσίευσε το protothema.gr αποτυπώνεται η στιγμή που το ΙΧ που οδηγούσε ο 45χρονος αλλοδαπός μπαίνει μέσα στον χώρο όπου βρίσκονταν οι θαμώνες και παρασύρει τραπέζια και ορισμένους πελάτες.
Η ώρα ήταν περίπου 01:00 τα ξημερώματα όταν παρέες θαμώνων έτρωγαν και διασκέδαζαν στα τραπέζια που διαθέτει τσιπουράδικο στην οδό Αγαμέμνονος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Να σημειωθεί ότι οι ζαρντινιέρες που είχε το μαγαζί περιμετρικά των εξωτερικών τραπεζιών ήταν αυτές που ανέκοψαν την πορεία του ΙΧ και έσωσαν τους θαμώνες εκ των οποίων τρεις τραυματίστηκαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους τραυματίες έλαβαν εξιτήριο ενώ ένας άνδρας παραμένει για νοσηλεία, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε έλεγχο μέθης που πραγματοποιήθηκε στον 45χρονο οδηγό μετά το περιστατικό, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
«Ο οδηγός έκανε όπισθεν και ήθελε να φύγει», είπε πελάτισσα που βρισκόταν στην ταβέρνα με τον σύζυγό της ο οποίο νοσηλεύεται μετά το ατύχημα. Όπως εξήγησε η ίδια οι ίδιοι οι πελάτες μετά το ατύχημα κρατώντας καρέκλες σταμάτησαν τον οδηγό προκειμένου να παραμείνει στο σημείο.
Άλλη μάρτυρας η οποία τραυματίστηκε στο περιστατικό είπε στους δημοσιογράφους ότι αισθάνεται τυχερή που επέζησε. «Ευτυχώς υπήρχαν οι ζαρντινιέρες, αλλιώς θα σκοτωνόμασταν όλοι», σημείωσε. Η ίδια περίγραψε ότι επικράτησε πανικός την ώρα της εισβολής του αυτοκινήτου στο κατάστημα και εξήγησε ότι τραυματίστηκε
Σε βάρος του 45χρονου, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, κατά συρροή και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, ενώ παραμένει υπό κράτηση από χθες που συνελήφθη. Στο βίντεο που δημοσίευσε το protothema.gr αποτυπώνεται η στιγμή που το ΙΧ που οδηγούσε ο 45χρονος αλλοδαπός μπαίνει μέσα στον χώρο όπου βρίσκονταν οι θαμώνες και παρασύρει τραπέζια και ορισμένους πελάτες.
Η ώρα ήταν περίπου 01:00 τα ξημερώματα όταν παρέες θαμώνων έτρωγαν και διασκέδαζαν στα τραπέζια που διαθέτει τσιπουράδικο στην οδό Αγαμέμνονος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Να σημειωθεί ότι οι ζαρντινιέρες που είχε το μαγαζί περιμετρικά των εξωτερικών τραπεζιών ήταν αυτές που ανέκοψαν την πορεία του ΙΧ και έσωσαν τους θαμώνες εκ των οποίων τρεις τραυματίστηκαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους τραυματίες έλαβαν εξιτήριο ενώ ένας άνδρας παραμένει για νοσηλεία, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε έλεγχο μέθης που πραγματοποιήθηκε στον 45χρονο οδηγό μετά το περιστατικό, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
«Αν δεν είχαμε τις ζαρντινιέρες θα είχαμε κηδείες»«Αν δεν είχαμε τις ζαρντινιέρες θα είχαμε κηδείες», είπε η ιδιοκτήτρια του καταστήματος. Εξήγησε ότι η ίδια είχε αποχωρήσει από το κατάστημα λίγα λεπτά νωρίτερα και επέστρεψε αμέσως μίλις ενημερώθηκε για το ατύχημα. «Αντίκρισα τρόμο και πανικό, ήταν λες και βλέπουμε ταινία», είπε.
«Ο οδηγός έκανε όπισθεν και ήθελε να φύγει», είπε πελάτισσα που βρισκόταν στην ταβέρνα με τον σύζυγό της ο οποίο νοσηλεύεται μετά το ατύχημα. Όπως εξήγησε η ίδια οι ίδιοι οι πελάτες μετά το ατύχημα κρατώντας καρέκλες σταμάτησαν τον οδηγό προκειμένου να παραμείνει στο σημείο.
Άλλη μάρτυρας η οποία τραυματίστηκε στο περιστατικό είπε στους δημοσιογράφους ότι αισθάνεται τυχερή που επέζησε. «Ευτυχώς υπήρχαν οι ζαρντινιέρες, αλλιώς θα σκοτωνόμασταν όλοι», σημείωσε. Η ίδια περίγραψε ότι επικράτησε πανικός την ώρα της εισβολής του αυτοκινήτου στο κατάστημα και εξήγησε ότι τραυματίστηκε
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