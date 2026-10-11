Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο μεθυσμένος οδηγός μπουκάρει με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα γεμάτη πελάτες στη Θεσσαλονίκη
Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο μεθυσμένος οδηγός μπουκάρει με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα γεμάτη πελάτες στη Θεσσαλονίκη
Τρεις θαμώνες τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητο 45χρονου εισέβαλε στο κατάστημα στον Εύοσμο - Ο οδηγός συνελήφθη, καθώς διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ
Τη στιγμή που το αυτοκίνητο εισβάλλει σε ταβέρνα γεμάτη πελάτες στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους, καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10).
Στο βίντεο που δημοσιεύει το protothema.gr αποτυπώνει τη στιγμή που το ΙΧ που οδηγούσε ο 45χρονος αλλοδαπός μπαίνει μέσα στον χώρο όπου βρίσκονταν οι θαμώνες και παρασύρει τραπέζια και ορισμένους πελάτες.
Δείτε το βίντεο:
Η ώρα ήταν περίπου 01:00 τα ξημερώματα όταν παρέες θαμώνων έτρωγαν και διασκέδαζαν στα τραπέζια που διαθέτει τσιπουράδικο στην οδό Αγαμέμνονος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Να σημειωθεί ότι οι ζαρντινιέρες που είχε το μαγαζί περιμετρικά των εξωτερικών τραπεζιών ήταν αυτές που ανέκοψαν την πορεία του ΙΧ και έσωσαν τους θαμώνες εκ των οποίων τρεις τραυματίστηκαν.
Σε έλεγχο μέθης που πραγματοποιήθηκε στον 45χρονο μετά το περιστατικό, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο οδηγός συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
«Ο οδηγός έκανε όπισθεν και ήθελε να φύγει», είπε πελάτισσα που βρισκόταν στην ταβέρνα με τον σύζυγό της ο οποίο νοσηλεύεται μετά το ατύχημα. Όπως εξήγησε η ίδια οι ίδιοι οι πελάτες μετά το ατύχημα κρατώντας καρέκλες σταμάτησαν τον οδηγό προκειμένου να παραμείνει στο σημείο.
Στο βίντεο που δημοσιεύει το protothema.gr αποτυπώνει τη στιγμή που το ΙΧ που οδηγούσε ο 45χρονος αλλοδαπός μπαίνει μέσα στον χώρο όπου βρίσκονταν οι θαμώνες και παρασύρει τραπέζια και ορισμένους πελάτες.
Δείτε το βίντεο:
Η ώρα ήταν περίπου 01:00 τα ξημερώματα όταν παρέες θαμώνων έτρωγαν και διασκέδαζαν στα τραπέζια που διαθέτει τσιπουράδικο στην οδό Αγαμέμνονος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Να σημειωθεί ότι οι ζαρντινιέρες που είχε το μαγαζί περιμετρικά των εξωτερικών τραπεζιών ήταν αυτές που ανέκοψαν την πορεία του ΙΧ και έσωσαν τους θαμώνες εκ των οποίων τρεις τραυματίστηκαν.
Σε έλεγχο μέθης που πραγματοποιήθηκε στον 45χρονο μετά το περιστατικό, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο οδηγός συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
«Αν δεν είχαμε τις ζαρντινιέρες θα είχαμε κηδείες»«Αν δεν είχαμε τις ζαρντινιέρες θα είχαμε κηδείες», είπε η ιδιοκτήτρια του καταστήματος. Εξήγησε ότι η ίδια είχε αποχωρήσει από το κατάστημα λίγα λεπτά νωρίτερα και επέστρεψε αμέσως μίλις ενημερώθηκε για το ατύχημα. «Αντίκρισα τρόμο και πανικό, ήταν λες και βλέπουμε ταινία», είπε.
«Ο οδηγός έκανε όπισθεν και ήθελε να φύγει», είπε πελάτισσα που βρισκόταν στην ταβέρνα με τον σύζυγό της ο οποίο νοσηλεύεται μετά το ατύχημα. Όπως εξήγησε η ίδια οι ίδιοι οι πελάτες μετά το ατύχημα κρατώντας καρέκλες σταμάτησαν τον οδηγό προκειμένου να παραμείνει στο σημείο.
Άλλη μάρτυρας η οποία τραυματίστηκε στο περιστατικό είπε στους δημοσιογράφους ότι αισθάνεται τυχερή που επέζησε. «Ευτυχώς υπήρχαν οι ζαρντινιέρες, αλλιώς θα σκοτωνόμασταν όλοι», σημείωσε. Η ίδια περίγραψε ότι επικράτησε πανικός την ώρα της εισβολής του αυτοκινήτου στο κατάστημα και εξήγησε ότι τραυματίστηκε στα πλευρά και το κεφάλι της.
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