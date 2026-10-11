Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Συνελήφθη 22χρονος που οδηγούσε στη Θεσσαλονίκη με ταχύτητα 166 χλμ/ώρα σε σημείο με όριο τα 90
Συνελήφθη 22χρονος που οδηγούσε στη Θεσσαλονίκη με ταχύτητα 166 χλμ/ώρα σε σημείο με όριο τα 90
Παράλληλα πραγματοποιούσε συνεχείς επικίνδυνους ελιγμούς
Ένας 22χρονος συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Ο 22χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανίων, ενώ κινούνταν με ταχύτητα 166 χιλιομέτρων την ώρα , τη στιγμή που το όριο ταχύτητας ήταν 90.
Παράλληλα σύμφωνα με την αστυνομία, ο 22χρονος πραγματοποιούσε συνεχείς επικίνδυνους ελιγμούς.
Στο μεταξύ, συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα σε διαφορετικά περιστατικά καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Πρόκειται για μια 47χρονη γυναίκα που χθες το πρωί, κινούνταν με το όχημά της στην εσωτερική περιφερειακή οδό και συγκρούστηκε με υπηρεσιακό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σημειωθούν υλικές ζημιές στα οχήματα και για έναν 45χρονο που ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του, το όχημα βγήκε από την πορεία του και εισήλθε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών θαμώνων και την πρόκληση υλικών ζημιών στο κατάστημα.
Παράλληλα σύμφωνα με την αστυνομία, ο 22χρονος πραγματοποιούσε συνεχείς επικίνδυνους ελιγμούς.
Στο μεταξύ, συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα σε διαφορετικά περιστατικά καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Πρόκειται για μια 47χρονη γυναίκα που χθες το πρωί, κινούνταν με το όχημά της στην εσωτερική περιφερειακή οδό και συγκρούστηκε με υπηρεσιακό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σημειωθούν υλικές ζημιές στα οχήματα και για έναν 45χρονο που ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του, το όχημα βγήκε από την πορεία του και εισήλθε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών θαμώνων και την πρόκληση υλικών ζημιών στο κατάστημα.
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