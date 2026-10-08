Θλίψη στην Κυπάρισσο Αγρινίου: Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η Μαρία Ευθυμίου, είχε φέρει στον κόσμο 18 παιδιά

Η Μαρία Ευθυμίου και ο σύζυγός βραβεύονται από τον Σύλλογο Πολυτέκνων Αγρινίου

«Μια γυναίκα που αξιώθηκε 18 φορές το δώρο της μητρότητας»

Πριν από δέκα χρόνια, το 2016, η Μαρία Ευθυμίου και ο σύζυγός της γιόρτασαν την 60η επέτειο γάμου τους και έβγαλαν μία αναμνηστική φωτογραφία με δεκάδες μέλη της οικογένειας.Επιπλέον, το 2013 το ζευγάρι είχε βραβευτεί από τον Σύλλογο Πολυτέκνων Αγρινίου, καθώς απέκτησαν συνολικά 18 παιδιά.Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στις 4 το απόγευμα της Πέμπτης στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Κυπαρίσσου Αγρινίου. Συγγενείς και φίλοι της οικογένειας από το ορεινό χωριό είχαν την ευκαιρία να πουν το τελευταίο αντίο στη κα Ευθυμίου.Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κυπάρισσου αποχαιρέτησε τη γυναίκα με τον δικό του συγκινητικό τρόπο. «Το χωριό μας σήμερα στις 4:00 το απόγευμα συνοδεύει στην τελευταία της κατοικία μια γυναίκα που αξιώθηκε 18 φορές το δώρο της μητρότητας. Θα θυμόμαστε τη Μαρία Ευθυμίου πάντα με αγάπη».Στο τέλος της ανακοίνωσης ο Σύλλογος εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της.