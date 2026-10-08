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Θλίψη στην Κυπάρισσο Αγρινίου: Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η Μαρία Ευθυμίου, είχε φέρει στον κόσμο 18 παιδιά
Θλίψη στην Κυπάρισσο Αγρινίου: Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η Μαρία Ευθυμίου, είχε φέρει στον κόσμο 18 παιδιά
Πριν από δέκα χρόνια, το 2016, η Μαρία Ευθυμίου και ο σύζυγός της γιόρτασαν την 60η επέτειο γάμου τους και έβγαλαν μία αναμνηστική φωτογραφία με δεκάδες μέλη της οικογένειας
Θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία της Κυπαρίσσου Αγρινίου η είδηση του θανάτου της Μαρίας Ευθυμίου σε ηλικία 89 ετών, η οποία είχε φέρει στον κόσμο 18 παιδιά.
Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, τον Ιανουάριο του 1976 η κυρία Ευθυμίου γέννησε το 16ο παιδί της οικογένειας με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει τα φώτα της δημοσιότητας των μέσων ενημέρωσης πάνω στην μητέρα.
Η οικογένεια του ορεινού χωριού, όμως, δεν σταμάτησε εκεί και λίγα χρόνια αργότερα γεννήθηκαν ακόμα δύο παιδιά.
Στις 23 Ιανουαρίου 1976 ένας δημοσιογράφος πήρε συνέντευξη από τη κυρία Ευθυμίου προκειμένου να μάθει περισσότερες πληροφορίες για αυτή την πολυμελή οικογένεια.
Εκείνη την περίοδο η οικογένεια είχε 16 παιδιά, εννέα κορίτσια και επτά αγόρια. Η μητέρα είχε δηλώσει πως το μεγαλύτερό της παιδί ήταν 20 ετών.
Όπως αναφέρεται στο βίντεο όλα τα παιδιά της οικογένειας δούλευαν κοντά στον πατέρα τους εκτός από την 19χρονη Φανή, η οποία σπούδασε λογιστική.
Στα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας Ευθυμίου συγκαταλέγονται μισό στρέμμα αμπέλι, ένα περιβολάκι και ένα σπίτι που βρίσκεται σε επάνω όροφο, το οποίο έχει δύο δωμάτια που χρησιμοποιούνται για ομαδικό κοιτώνα, και ένα ισόγειο, στο οποίο υπήρχαν κουζίνα και στάβλος.
Η πολυμελής οικογένεια βιοποριζόταν μέσα από την καλλιέργεια νοικιασμένων χωραφιών στα οποία φύτευε καπνά.
Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, τον Ιανουάριο του 1976 η κυρία Ευθυμίου γέννησε το 16ο παιδί της οικογένειας με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει τα φώτα της δημοσιότητας των μέσων ενημέρωσης πάνω στην μητέρα.
Η οικογένεια του ορεινού χωριού, όμως, δεν σταμάτησε εκεί και λίγα χρόνια αργότερα γεννήθηκαν ακόμα δύο παιδιά.
Στις 23 Ιανουαρίου 1976 ένας δημοσιογράφος πήρε συνέντευξη από τη κυρία Ευθυμίου προκειμένου να μάθει περισσότερες πληροφορίες για αυτή την πολυμελή οικογένεια.
Εκείνη την περίοδο η οικογένεια είχε 16 παιδιά, εννέα κορίτσια και επτά αγόρια. Η μητέρα είχε δηλώσει πως το μεγαλύτερό της παιδί ήταν 20 ετών.
Όπως αναφέρεται στο βίντεο όλα τα παιδιά της οικογένειας δούλευαν κοντά στον πατέρα τους εκτός από την 19χρονη Φανή, η οποία σπούδασε λογιστική.
Στα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας Ευθυμίου συγκαταλέγονται μισό στρέμμα αμπέλι, ένα περιβολάκι και ένα σπίτι που βρίσκεται σε επάνω όροφο, το οποίο έχει δύο δωμάτια που χρησιμοποιούνται για ομαδικό κοιτώνα, και ένα ισόγειο, στο οποίο υπήρχαν κουζίνα και στάβλος.
Η πολυμελής οικογένεια βιοποριζόταν μέσα από την καλλιέργεια νοικιασμένων χωραφιών στα οποία φύτευε καπνά.
Πριν από δέκα χρόνια, το 2016, η Μαρία Ευθυμίου και ο σύζυγός της γιόρτασαν την 60η επέτειο γάμου τους και έβγαλαν μία αναμνηστική φωτογραφία με δεκάδες μέλη της οικογένειας.
Επιπλέον, το 2013 το ζευγάρι είχε βραβευτεί από τον Σύλλογο Πολυτέκνων Αγρινίου, καθώς απέκτησαν συνολικά 18 παιδιά.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κυπάρισσου αποχαιρέτησε τη γυναίκα με τον δικό του συγκινητικό τρόπο. «Το χωριό μας σήμερα στις 4:00 το απόγευμα συνοδεύει στην τελευταία της κατοικία μια γυναίκα που αξιώθηκε 18 φορές το δώρο της μητρότητας. Θα θυμόμαστε τη Μαρία Ευθυμίου πάντα με αγάπη».
Στο τέλος της ανακοίνωσης ο Σύλλογος εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της.
Επιπλέον, το 2013 το ζευγάρι είχε βραβευτεί από τον Σύλλογο Πολυτέκνων Αγρινίου, καθώς απέκτησαν συνολικά 18 παιδιά.
«Μια γυναίκα που αξιώθηκε 18 φορές το δώρο της μητρότητας»Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στις 4 το απόγευμα της Πέμπτης στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Κυπαρίσσου Αγρινίου. Συγγενείς και φίλοι της οικογένειας από το ορεινό χωριό είχαν την ευκαιρία να πουν το τελευταίο αντίο στη κα Ευθυμίου.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κυπάρισσου αποχαιρέτησε τη γυναίκα με τον δικό του συγκινητικό τρόπο. «Το χωριό μας σήμερα στις 4:00 το απόγευμα συνοδεύει στην τελευταία της κατοικία μια γυναίκα που αξιώθηκε 18 φορές το δώρο της μητρότητας. Θα θυμόμαστε τη Μαρία Ευθυμίου πάντα με αγάπη».
Στο τέλος της ανακοίνωσης ο Σύλλογος εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της.
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