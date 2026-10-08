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Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία φέρνει νοτιάδες, βροχές και υγρασία, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία φέρνει νοτιάδες, βροχές και υγρασία, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Τοπικές βροχές σήμερα σε ορισμένες περιοχές της χώρας - Στους 26 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη
Ένα βαρομετρικό χαμηλό που οργανώνεται στη γειτονική μας Ιταλία θα φέρει τις επόμενες ημέρες νοτιάδες, βροχές και αυξημένη υγρασία.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τον υδράργυρο να φλερτάρει ακόμα και με τους 30 βαθμούς.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 25 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στο Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν κυρίως από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 4 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο.
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης ηλιοφάνεια, με ασθενείς ανέμους στον Θερμαϊκό και τη μέγιστη θερμοκρασία να αγγίζει τους 25 βαθμούς.
Παράλληλα, η επικράτηση των νοτιάδων θα ανεβάσει ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία, η οποία δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμα και τους 30 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τον υδράργυρο να φλερτάρει ακόμα και με τους 30 βαθμούς.
Πιο αναλυτικά:Για σήμερα, Πέμπτη (8/10), αναμένονται τοπικές βροχές στη δυτική Ελλάδα, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 25 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στο Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν κυρίως από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 4 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο.
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης ηλιοφάνεια, με ασθενείς ανέμους στον Θερμαϊκό και τη μέγιστη θερμοκρασία να αγγίζει τους 25 βαθμούς.
Ο καιρός των επόμενων ημερώνΤην Παρασκευή αναμένονται βροχές κυρίως στα δυτικά, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή τα φαινόμενα θα επηρεάσουν περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές.
Παράλληλα, η επικράτηση των νοτιάδων θα ανεβάσει ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία, η οποία δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμα και τους 30 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά.
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