Βελτιωμένη η εικόνας της φωτιάς σε δασική έκταση στη Μηλίτσα Μεσσηνίας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Μεσσηνία

Βελτιωμένη η εικόνας της φωτιάς σε δασική έκταση στη Μηλίτσα Μεσσηνίας

Στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες  ενώ από αέρος συνδράμουν τρία εναέρια μέσα - Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα 

Βελτιωμένη η εικόνας της φωτιάς σε δασική έκταση στη Μηλίτσα Μεσσηνίας
UPD:
Βελτιωμένη είναι η κατάσταση όσον αφορά η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα, περίπου στις 11:30, σε δασική έκταση στη Μηλίτσα Μεσσηνίας. Στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ. Νωρίτερα, στις 12:34, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.




Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή Μηλίτσα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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