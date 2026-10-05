Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Βελτιωμένη η εικόνας της φωτιάς σε δασική έκταση στη Μηλίτσα Μεσσηνίας
Βελτιωμένη η εικόνας της φωτιάς σε δασική έκταση στη Μηλίτσα Μεσσηνίας
Στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες ενώ από αέρος συνδράμουν τρία εναέρια μέσα - Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα
UPD:
Βελτιωμένη είναι η κατάσταση όσον αφορά η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα, περίπου στις 11:30, σε δασική έκταση στη Μηλίτσα Μεσσηνίας. Στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ. Νωρίτερα, στις 12:34, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή Μηλίτσα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) October 5, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Μηλίτσα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik@pyrosvestiki@hellenicpolice
Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή Μηλίτσα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλίτσα Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 39 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 5, 2026
UPD:
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