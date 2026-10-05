Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Βελτιώνεται το σκηνικό του καιρού μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, ανεβαίνει η θερμοκρασία
Βελτιώνεται το σκηνικό του καιρού μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, ανεβαίνει η θερμοκρασία
Η πρόγνωση του μετεωρολόγου του protothema.gr, Γιώργου Τσατραφύλλια
Μετά την ισχυρή κακοκαιρία, η οποία προκάλεσε βιβλικές καταστροφές στην Κρήτη, η εβδομάδα θα κυλήσει με ήπιο καιρό τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Μάλιστα, με την άνοδο της θερμοκρασίας, ο καιρός θα μαλακώσει αισθητά.
Για σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός και μόνο κατά διαστήματα, μέχρι αργά το απόγευμα, θα σημειώνονται ασθενείς βροχές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα και τους 23 με 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ο υδράργυρος θα υποχωρεί στους 8 βαθμούς στα βόρεια ορεινά και στους 11 βαθμούς στα υπόλοιπα ορεινά. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο έως τα 7 μποφόρ και στο Ιόνιο έως τα 5 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς.
Την Πέμπτη και την Παρασκευή, μια ατμοσφαιρική διαταραχή φαίνεται να δίνει λίγες βροχές στη δυτική Ελλάδα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει νέα άνοδο. Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιοδυτικοί, έως 5 μποφόρ.
Το Σαββατοκύριακο δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές, ενώ η στροφή των ανέμων σε βοριάδες θα ρίξει τη θερμοκρασία.
Για σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός και μόνο κατά διαστήματα, μέχρι αργά το απόγευμα, θα σημειώνονται ασθενείς βροχές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα και τους 23 με 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ο υδράργυρος θα υποχωρεί στους 8 βαθμούς στα βόρεια ορεινά και στους 11 βαθμούς στα υπόλοιπα ορεινά. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο έως τα 7 μποφόρ και στο Ιόνιο έως τα 5 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς.
Το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρεςΤην Τρίτη και την Τετάρτη θα επικρατήσουν γενικά αίθριες καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές, ενώ θα ανέβει και η θερμοκρασία. Οι βοριάδες στο Αιγαίο δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ.
Την Πέμπτη και την Παρασκευή, μια ατμοσφαιρική διαταραχή φαίνεται να δίνει λίγες βροχές στη δυτική Ελλάδα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει νέα άνοδο. Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιοδυτικοί, έως 5 μποφόρ.
Το Σαββατοκύριακο δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές, ενώ η στροφή των ανέμων σε βοριάδες θα ρίξει τη θερμοκρασία.
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