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Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Πάτρα
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Πάτρα
Τι αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
Σεισμός ταρακούνησε το απόγευμα της Παρασκευής την Αχαΐα, κοντά στην Πάτρα.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση ήταν μεγέθους 4,1 Ρίχτερ και σημειώθηκε 2 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας. Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 9,3 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση ήταν μεγέθους 4,1 Ρίχτερ και σημειώθηκε 2 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας. Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 9,3 χιλιόμετρα.
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