Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Πάτρα
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός Αχαΐα Πάτρα

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Πάτρα

Τι αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Πάτρα
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Σεισμός ταρακούνησε το απόγευμα της Παρασκευής την Αχαΐα, κοντά στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση ήταν μεγέθους 4,1 Ρίχτερ και σημειώθηκε 2 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας. Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 9,3 χιλιόμετρα.

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Πάτρα
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