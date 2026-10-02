Ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος έλεγχος στη Γκράβα: Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα

«Υπάρχουν καταγγελίες από τις 16 του μήνα»

«Μύριζε σαν βουτάνιο – Έχουμε κάνει αναφορά»

Ο κ. Καργόπουλος σημείωσε ότι «υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα: τα γυμνάσια και τα λύκεια εκκενώθηκαν... Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν δύο δημοτικά τα οποία δεν μπορούν να εκκενωθούν. Δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο. Οι συνάδελφοι παίρνουν τους γονείς τηλέφωνο για να πάρουν τα παιδιά. Σε περίπτωση διαρροής πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο… περιμένουμε από την Πυροσβεστική το πόρισμα. Μιλάμε για περίπου 3.000 μαθητές και πάνω από 400 συναδέλφους στο συγκρότημα».Την ανησυχία των γονέων μετέφερε η Βαγγελιώ Πλατανιά, πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ):«Βρεθήκαμε εδώ από το πρωί γιατί μας ειδοποίησαν γονείς... είχαν πολύ μεγάλη αγωνία από την κατ' επανάληψη οσμή με φόβο διαρροής. Ήδη υπήρχαν από τις 16 του μήνα καταγγελίες εγγράφως ότι χρειάζεται να γίνει έλεγχος... Ξέρουμε ότι το πρωί πέρασε τεχνικός της εταιρείας ο οποίος είπε προφορικά ότι δεν υπάρχει θέμα, όμως όταν ζητήθηκε γραπτή διαβεβαίωση αυτή δεν δόθηκε. Το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο».Ο Παυσανίας Σούλας, γραμματέας της Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, επιβεβαίωσε, και από την πλευρά του, ότι υπάρχει αναφορά για την οσμή για περισσότερο από μισό μήνα, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει γίνει σωστή έρευνα για να διαφανεί αν είναι κάτι που εγκυμονεί κινδύνους.«Έχουμε πληροφορία εδώ και πέντε μέρες ότι υπάρχει μυρωδιά και υποψία διαρροής... μύριζε σαν βουτάνιο. Υπήρχε μια ολιγωρία στο ποιος θα πάρει την απόφαση κεντρικά για να γίνει εκκένωση... πήραν μια πρωτοβουλία και τα παιδιά έφυγαν γιατί έμεναν αρκετές ώρες έξω κι άρχισε να βρέχει. Ξέρουμε από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων ότι από τις 16 του μηνός είχαν στείλει ένα χαρτί που έλεγε "κάτι δεν πάει καλά, στείλτε να δούμε τι προκαλεί τη μυρωδιά". Είχε βαρέσει και μια φορά συναγερμός, ήρθαν και είδαν ότι δεν υπήρχε διαρροή. Στην πορεία ξαναμύρισε... Προφανώς δεν έχει γίνει ενδελεχής έλεγχος να διαπιστωθεί τελικά αυτή η μυρωδιά από πού έρχεται» υπογράμμισε.