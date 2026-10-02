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Επιχείρηση διάσωσης 36 μεταναστών νότια της Κρήτης, τους περισυνέλεξε φορτηγό πλοίο
Επιχείρηση διάσωσης 36 μεταναστών νότια της Κρήτης, τους περισυνέλεξε φορτηγό πλοίο
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, 47,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων
Τριάντα έξι αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νότια της Κρήτης, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
Οι 36 αλλοδαποί βρίσκονταν στη θαλάσσια περιοχή 47,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όταν εντοπίστηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Αλβανίας.
Το φορτηγό πλοίο προχώρησε στην περισυλλογή τους και πλέον τους μεταφέρει στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
Στη θαλάσσια περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.
Οι 36 αλλοδαποί βρίσκονταν στη θαλάσσια περιοχή 47,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όταν εντοπίστηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Αλβανίας.
Το φορτηγό πλοίο προχώρησε στην περισυλλογή τους και πλέον τους μεταφέρει στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
Στη θαλάσσια περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.
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