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Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 32χρονο που μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον φίλο της στο Λαύριο
Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 32χρονο που μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον φίλο της στο Λαύριο
Μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία
Στην άσκηση ποινικής δίωξης για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα σε βάρος του 32χρονου που επιτέθηκε βάναυσα στην πρώην σύντροφο του και το φίλο της στο Λαύριο, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Συγκεκριμένα στον 32χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη για: Απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συζύγου και μη κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων. Μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία.
Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν τις επτά το βράδυ.
Ο δράστης φέρεται να εντόπισε στο σημείο μία σκάλα, την οποία χρησιμοποίησε για να ανέβει στον πρώτο όροφο του σπιτιού, και στη συνέχεια να έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι, προκειμένου να εισβάλει στην κατοικία.
Παρότι είχε ήδη μαζί του δύο μαχαίρια, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τελικά χρησιμοποίησε μαχαίρι που πήρε από την κουζίνα του σπιτιού για να επιτεθεί στα δύο θύματα.
Μετά το περιστατικό, ο 32χρονος πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής και παραδόθηκε στις Αρχές.
Συγκεκριμένα στον 32χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη για: Απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συζύγου και μη κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων. Μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία.
Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν τις επτά το βράδυ.
Πώς έγινε η επίθεσηΜε δύο μαχαίρια πάνω του έφτασε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο, πριν εξαπολύσει την αιματηρή επίθεση σε βάρος της ίδιας και του 33χρονου συντρόφου της.
Ο δράστης φέρεται να εντόπισε στο σημείο μία σκάλα, την οποία χρησιμοποίησε για να ανέβει στον πρώτο όροφο του σπιτιού, και στη συνέχεια να έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι, προκειμένου να εισβάλει στην κατοικία.
Παρότι είχε ήδη μαζί του δύο μαχαίρια, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τελικά χρησιμοποίησε μαχαίρι που πήρε από την κουζίνα του σπιτιού για να επιτεθεί στα δύο θύματα.
Τα παιδιά κοιμόντουσανΤο ακόμη πιο σοκαριστικό της επίθεσης είναι ότι την ώρα του αιματηρού επεισοδίου μέσα στην κατοικία βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά της 32χρονης και του 32χρονου, ηλικίας 2,5 και 1,5 ετών.
Μετά το περιστατικό, ο 32χρονος πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής και παραδόθηκε στις Αρχές.
Είχε συλληφθεί ξανά πριν από έναν μήναΝέα στοιχεία που ήρθαν στο φως αποκάλυψαν πως σε βάρος του 32χρονου είχαν γίνει επανειλημμένες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, ενώ μόλις έναν μήνα νωρίτερα είχε συλληφθεί.
Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, κατά τη σύλληψή του στις 03/09 η Εισαγγελία ενημερώθηκε και για το αμέσως προηγούμενο περιστατικό, ώστε αυτό να συνεκτιμηθεί κατά τον χειρισμό της υπόθεσης.
Ωστόσο, ο εισαγγελέας αποφάσισε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων και η απαγόρευση να πλησιάζει την κατοικία της 32χρονης σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.
Μάλιστα όταν οι αστυνομικοί τον εντόπισαν ο 32χρονος επιχείρησε να διαφύγει με όχημα. Κατά τον σωματικό έλεγχο και την έρευνα στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα εργαλείο κοπής και μία μεταλλική ράβδος.
Τέσσερις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βίαΣύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στις Αρχές είχαν υποβληθεί συνολικά τέσσερις καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του 32χρονου.
Οι καταγγελίες έγιναν στις 27 Νοεμβρίου 2025, στις 13 Αυγούστου 2026, στις 27 Αυγούστου 2026 και στις 2 Σεπτεμβρίου 2026.
Παράλληλα, στις 10 Ιουλίου 2026 είχε υποβληθεί ακόμη μία καταγγελία για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής.
Σημειώνεται ότι στην πρώτη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, στις 27 Νοεμβρίου 2025, αφορούσε απειλές κατά της ζωής της 32χρονης.
Από τότε είχε χορηγηθεί στη γυναίκα η εφαρμογή «Panic Button», προκειμένου να έχει τη δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης της Αστυνομίας σε περίπτωση κινδύνου.
Η εισβολή στο σπίτι τα ξημερώματαΠαρά τους περιοριστικούς όρους, ο 32χρονος τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/10) πήγε ξανά στην κατοικία της πρώην συντρόφου του. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, βρήκε μία σκάλα, ανέβηκε στον πρώτο όροφο και με βαριοπούλα έσπασε το τζάμι για να εισβάλει στο σπίτι.
Εκεί, όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη και στον 33χρονο σύντροφό της, προκαλώντας τους πολλαπλά τραύματα.
Η γυναίκα τραυματίστηκε στην πλάτη, στον πνεύμονα και στα άνω άκρα, ενώ ο 33χρονος φέρει τραύματα στην περιοχή της κλείδας, των πλευρών και των γεννητικών οργάνων.
Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας, ενώ στη συνέχεια η 32χρονη μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό».
Η κατάσταση της υγείας και των δύο χαρακτηρίζεται σοβαρή.
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