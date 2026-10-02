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Βίντεο: Η «μάχη» του Blue Star να δέσει στη Νάξο εν μέσω ισχυρών ανέμων
Βίντεο: Η «μάχη» του Blue Star να δέσει στη Νάξο εν μέσω ισχυρών ανέμων
Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, με την ένταση του ανέμου να φτάνει τους 29 κόμβους και τις ριπές να φτάνουν τους 33
Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (2/10), κατά την προσέγγιση του Blue Star Naxos στο λιμάνι της Νάξου.
Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, με την ένταση του ανέμου να φτάνει τους 29 κόμβους και τις ριπές να φτάνουν τους 33, σύμφωνα με το cyclades24.gr.
Μέσα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, το Blue Star Naxos έδωσε «μάχη» με τα κύματα, προκειμένου να προσεγγίσει και να δέσει με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού.
Το πλοίο, προερχόμενο από Αστυπάλαια, Αμοργό και Δονούσα, προσέγγισε την Νάξο και στη συνέχεια συνέχισε το δρομολόγιό του με προορισμό Πάρο και Πειραιά.
Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, με την ένταση του ανέμου να φτάνει τους 29 κόμβους και τις ριπές να φτάνουν τους 33, σύμφωνα με το cyclades24.gr.
Μέσα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, το Blue Star Naxos έδωσε «μάχη» με τα κύματα, προκειμένου να προσεγγίσει και να δέσει με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού.
Το πλοίο, προερχόμενο από Αστυπάλαια, Αμοργό και Δονούσα, προσέγγισε την Νάξο και στη συνέχεια συνέχισε το δρομολόγιό του με προορισμό Πάρο και Πειραιά.
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