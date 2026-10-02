Βίντεο: Η «μάχη» του Blue Star να δέσει στη Νάξο εν μέσω ισχυρών ανέμων
ΕΛΛΑΔΑ
Πλοίο Νάξος Λιμάνι Άνεμος

Βίντεο: Η «μάχη» του Blue Star να δέσει στη Νάξο εν μέσω ισχυρών ανέμων

Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, με την ένταση του ανέμου να φτάνει τους 29 κόμβους και τις ριπές να φτάνουν τους 33

Βίντεο: Η «μάχη» του Blue Star να δέσει στη Νάξο εν μέσω ισχυρών ανέμων
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Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (2/10), κατά την προσέγγιση του Blue Star Naxos στο λιμάνι της Νάξου.

Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, με την ένταση του ανέμου να φτάνει τους 29 κόμβους και τις ριπές να φτάνουν τους 33, σύμφωνα με το cyclades24.gr.

Μέσα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, το Blue Star Naxos έδωσε «μάχη» με τα κύματα, προκειμένου να προσεγγίσει και να δέσει με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού.

Το Blue Star Naxos δίνει «μάχη» με τους βοριάδες στη Νάξο

Το πλοίο, προερχόμενο από Αστυπάλαια, Αμοργό και Δονούσα, προσέγγισε την Νάξο και στη συνέχεια συνέχισε το δρομολόγιό του με προορισμό Πάρο και Πειραιά.
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