Κλήρωση Eurojackpot 2/10/2026: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
ΕΛΛΑΔΑ
Κλήρωση Eurojackpot

Κλήρωση Eurojackpot 2/10/2026: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση

Κλήρωση Eurojackpot 2/10/2026: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή, (2/10), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 106 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η αποψινή κλήρωσης του Eurojackpot είναι οι εξής: 4, 6, 7, 17, 45 και 7, 12.

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