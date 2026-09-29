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«Δεν έδωσαν νερό στη μητέρα μου και πέθανε από αφυδάτωση»: Νέες καταγγελίες για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια
ΕΛΛΑΔΑ
Κλινική Θεσσαλονίκη Καταγγελία Συγγενείς Χημιοθεραπεία

«Δεν έδωσαν νερό στη μητέρα μου και πέθανε από αφυδάτωση»: Νέες καταγγελίες για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια

Άλλοι συγγενείς κάνουν λόγο για ξυλοδαρμούς ασθενών από νοσηλευτές - Σε εξέλιξη έρευνα και από τον ΕΟΠΥΥ

«Δεν έδωσαν νερό στη μητέρα μου και πέθανε από αφυδάτωση»: Νέες καταγγελίες για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια
Στράτος Λούβαρης
8 ΣΧΟΛΙΑ
Νέες καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, η άδεια της οποίας ανακαλείται με απόφαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας καθώς, μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι έκανε χημιοθεραπείες χωρίς να διαθέτει τη σχετική άδεια, έρχονται στη δημοσιότητα από συγγενείς ασθενών που βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης έξω από το κτήριο που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πόλης.

Όπως κατήγγειλε ένας από τους συγγενείς, είχε φέρει τη μητέρα του στην κλινική πριν από τέσσερα χρόνια, και η γυναίκα κατέληξε από αφυδάτωση

«Πριν από 4 χρόνια πήγε στο 424 με covid και από αποθεραπεύτηκε την φέραμε για θεραπεία με φυσικοθεραπευτή και πέθανε από αφυδάτωση» είπε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε «η διάγνωση από το 424 που την ξαναπήγαμε ήταν ότι πέθανε από αφυδάτωση. Δεν της έδωσαν νερό της γυναίκας» προσθέτοντας ότι η μητέρα του που τότε ήταν ηλικίας 92 ετών, είχε μείνει στην επίμαχη κλινική για διάστημα 20 ημερών-1 μήνα.

«Από ό,τι κατάλαβα μάλλον δεν είχαν το απαραίτητο προσωπικό, ο διευθυντής ήταν στον κόσμο του» πρόσθεσε ο γιος της 92χρονης.



Άλλη συγγενής από την πλευρά της κατήγγειλε ότι είχε δει νοσηλευτές να ξυλοκοπούν ασθενείς.

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«Μέχρι ξύλο είδα, τι άλλο να πω. Το είδα και μάλωσα με τη νοσοκόμα» είπε η γυναίκα που έκανε την καταγγελία.



«Έχουμε ξεκινήσει άμεσα έλεγχο για να δούμε αν συνταγογραφούνταν σκευάσματα που δεν έπρεπε και αν έχει προκληθεί ζημιά» δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Θανάσης Ζαμάνης.

Εμείς ενημερωθήκαμε την περασμένη εβδομάδα και από την επόμενη ημέρα ξεκίνησαν οι έλεγχοι, πρόσθεσε ο κ. Ζαμάνης.

Στράτος Λούβαρης
8 ΣΧΟΛΙΑ

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