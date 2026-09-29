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Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στο Ολυμπιακό Χωριό, βρήκαν κοκαΐνη και κάνναβη
Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στο Ολυμπιακό Χωριό, βρήκαν κοκαΐνη και κάνναβη
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα ναρκωτικά σε γκαράζ – Κατασχέθηκαν επίσης κλεμμένη μοτοσικλέτα και 1.000 ευρώ
Στην σύλληψη δύο ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών στο Ολυμπιακό Χωριό προχώρησαν οι αστυνομικοί.
Οι συλλήψεις, ενός 40χρονου και ενός 28χρονου, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Πέμπτης 24ης Σεπτεμβρίου, ενώ σε έρευνα που έγινε σε υπόγειο χώρο στάθμευσης κατοικίας στο Ολυμπιακό Χωριό εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. εντόπισαν τον 40χρονο να κινείται με δίκυκλη μοτοσικλέτα και του ζήτησαν να σταματήσει για έλεγχο. Ο άνδρας στη θέα των αστυνομικών ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε σε υπόγειο χώρο στάθμευσης κατοικίας ιδιοκτησίας του 28χρονου, στο Ολυμπιακό Χωριό. Ο 28χρονος βρισκόταν κοντά στο σημείο.
Κατά την έρευνα που ακολούθησε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
56 γραμμάρια κοκαΐνης
40 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
έξι νάιλον συσκευασίες
μία δίκυκλη μοτοσικλέτα με παραποιημένο αριθμό πλαισίου
άδεια κυκλοφορίας μοτοσικλέτας που είχε δηλωθεί ως κλεμμένη
τρία κινητά τηλέφωνα
1.000 ευρώ.
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και κλοπή.
Οι συλλήψεις, ενός 40χρονου και ενός 28χρονου, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Πέμπτης 24ης Σεπτεμβρίου, ενώ σε έρευνα που έγινε σε υπόγειο χώρο στάθμευσης κατοικίας στο Ολυμπιακό Χωριό εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. εντόπισαν τον 40χρονο να κινείται με δίκυκλη μοτοσικλέτα και του ζήτησαν να σταματήσει για έλεγχο. Ο άνδρας στη θέα των αστυνομικών ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε σε υπόγειο χώρο στάθμευσης κατοικίας ιδιοκτησίας του 28χρονου, στο Ολυμπιακό Χωριό. Ο 28χρονος βρισκόταν κοντά στο σημείο.
Κατά την έρευνα που ακολούθησε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
56 γραμμάρια κοκαΐνης
40 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
έξι νάιλον συσκευασίες
μία δίκυκλη μοτοσικλέτα με παραποιημένο αριθμό πλαισίου
άδεια κυκλοφορίας μοτοσικλέτας που είχε δηλωθεί ως κλεμμένη
τρία κινητά τηλέφωνα
1.000 ευρώ.
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και κλοπή.
Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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