Μια πόλη όπου η ιστορία, η φύση, η γαστρονομία και η κυπριακή φιλοξενία συνθέτουν έναν προορισμό που αξίζει να ανακαλύψεις κάθε εποχή του χρόνου.
Αποφυλακίστηκε υπό όρους ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», Κώστας Τζιωρτζιώτης
Αποφυλακίστηκε υπό όρους ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», Κώστας Τζιωρτζιώτης
Υπό τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εμφάνισης στο πλησιέστερο ΑΤ μια φορά τον μήνα
Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (1/9) ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κώστας Τζιωρτζιώτης για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες τον περασμένο Ιανουάριο.
Κατά την αποφυλάκισή του ισχύουν οι περιοριστικοί όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εμφάνισης στο πλησιέστερο ΑΤ μια φορά τον μήνα μέχρι την τακτική δικάσιμο για την τραγωδία στο κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής.
Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα κατηγορείται για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.
Κατά την αποφυλάκισή του ισχύουν οι περιοριστικοί όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εμφάνισης στο πλησιέστερο ΑΤ μια φορά τον μήνα μέχρι την τακτική δικάσιμο για την τραγωδία στο κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής.
Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα κατηγορείται για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.
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