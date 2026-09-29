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Δήμος Βορείων Τζουμέρκων: 3.000 ευρώ για κάθε γέννηση - Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά
Δήμος Βορείων Τζουμέρκων: 3.000 ευρώ για κάθε γέννηση - Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά
Το βοήθημα είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε κράτηση, κατάσχεση ή συμψηφισμό με οφειλές και δεν συνυπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για άλλες κοινωνικές ή προνοιακές παροχές
Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων θεσπίζει εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται ή υιοθετείται σε βρεφική ηλικία, με στόχο τη στήριξη των νέων οικογενειών και την ενίσχυση της παραμονής νέων ανθρώπων στις ορεινές κοινότητες.
Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Βορείων Τζουμέρκων στη συνεδρίαση της Δευτέρας, έπειτα από εισήγηση του γενικού γραμματέα του Δήμου Χαράλαμπου Κρικώνη.
Η δυνατότητα χορήγησης του βοηθήματος προβλέπεται από τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ν. 5314/2026), ο οποίος επιτρέπει στους δήμους να παρέχουν εφάπαξ οικονομική ενίσχυση έως 3.000 ευρώ ανά τέκνο σε μόνιμους κατοίκους και δημότες, με τις προϋποθέσεις να καθορίζονται από τα δημοτικά συμβούλια.
Με βάση την απόφαση του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, η ενίσχυση αφορά οικογένειες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και εντάσσεται στην προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων που συνδέονται με τη δημογραφική συρρίκνωση και τις ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης στις ορεινές περιοχές.
Το βοήθημα των 3.000 ευρώ θα καταβάλλεται για κάθε παιδί που γεννιέται ή υιοθετείται σε βρεφική ηλικία, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Ένας από τους δύο γονείς ή ο μονογονέας θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για τουλάχιστον δύο συνεχόμενα έτη πριν από το έτος γέννησης του παιδιού, ενώ το παιδί θα πρέπει να εγγράφεται στο Δημοτολόγιο του Δήμου.
Το εισοδηματικό όριο για έγγαμα ζευγάρια ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης ορίζεται στις 40.000 ευρώ ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, βάσει του τελευταίου εκκαθαριστικού. Το όριο αυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ανήλικο παιδί που διαμένει στην ίδια κατοικία.
Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο καθορίζεται στις 18.000 ευρώ.
Σε περιπτώσεις διάστασης ή διαζυγίου, δικαιούχος είναι ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια. Όταν η επιμέλεια ασκείται από κοινού, το ποσό καταβάλλεται στον γονέα που θα υποδειχθεί με κοινή υπεύθυνη δήλωση ή, σε διαφορετική περίπτωση, ισομερώς στους δύο γονείς.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός έξι μηνών από την ημερομηνία γέννησης του παιδιού.
Μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών περιλαμβάνονται η ληξιαρχική πράξη γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας συνοδευόμενη από τα έντυπα Ε1 των δύο τελευταίων ετών, αποδεικτικό κατοικίας, πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα και Ε1, υπεύθυνη δήλωση, IBAN και έγγραφα ταυτοποίησης των ενηλίκων μελών.
Για τον έλεγχο των αιτήσεων θα συγκροτηθεί με απόφαση Δημάρχου τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα εξετάζει τα δικαιολογητικά και θα συντάσσει πρακτικό με τους εγκριθέντες και τους απορριφθέντες. Το πρακτικό θα διαβιβάζεται στη Δημοτική Επιτροπή για την έκδοση της τελικής εγκριτικής απόφασης και στη συνέχεια θα ακολουθεί η διαδικασία πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία.
Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Βορείων Τζουμέρκων στη συνεδρίαση της Δευτέρας, έπειτα από εισήγηση του γενικού γραμματέα του Δήμου Χαράλαμπου Κρικώνη.
Η δυνατότητα χορήγησης του βοηθήματος προβλέπεται από τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ν. 5314/2026), ο οποίος επιτρέπει στους δήμους να παρέχουν εφάπαξ οικονομική ενίσχυση έως 3.000 ευρώ ανά τέκνο σε μόνιμους κατοίκους και δημότες, με τις προϋποθέσεις να καθορίζονται από τα δημοτικά συμβούλια.
Με βάση την απόφαση του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, η ενίσχυση αφορά οικογένειες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και εντάσσεται στην προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων που συνδέονται με τη δημογραφική συρρίκνωση και τις ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης στις ορεινές περιοχές.
Το βοήθημα των 3.000 ευρώ θα καταβάλλεται για κάθε παιδί που γεννιέται ή υιοθετείται σε βρεφική ηλικία, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Οι προϋποθέσεις
Ένας από τους δύο γονείς ή ο μονογονέας θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για τουλάχιστον δύο συνεχόμενα έτη πριν από το έτος γέννησης του παιδιού, ενώ το παιδί θα πρέπει να εγγράφεται στο Δημοτολόγιο του Δήμου.
Το εισοδηματικό όριο για έγγαμα ζευγάρια ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης ορίζεται στις 40.000 ευρώ ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, βάσει του τελευταίου εκκαθαριστικού. Το όριο αυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ανήλικο παιδί που διαμένει στην ίδια κατοικία.
Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο καθορίζεται στις 18.000 ευρώ.
Σε περιπτώσεις διάστασης ή διαζυγίου, δικαιούχος είναι ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια. Όταν η επιμέλεια ασκείται από κοινού, το ποσό καταβάλλεται στον γονέα που θα υποδειχθεί με κοινή υπεύθυνη δήλωση ή, σε διαφορετική περίπτωση, ισομερώς στους δύο γονείς.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός έξι μηνών από την ημερομηνία γέννησης του παιδιού.
Αίτηση μέσα σε έξι μήνες από τη γέννηση
Μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών περιλαμβάνονται η ληξιαρχική πράξη γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας συνοδευόμενη από τα έντυπα Ε1 των δύο τελευταίων ετών, αποδεικτικό κατοικίας, πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα και Ε1, υπεύθυνη δήλωση, IBAN και έγγραφα ταυτοποίησης των ενηλίκων μελών.
Για τον έλεγχο των αιτήσεων θα συγκροτηθεί με απόφαση Δημάρχου τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα εξετάζει τα δικαιολογητικά και θα συντάσσει πρακτικό με τους εγκριθέντες και τους απορριφθέντες. Το πρακτικό θα διαβιβάζεται στη Δημοτική Επιτροπή για την έκδοση της τελικής εγκριτικής απόφασης και στη συνέχεια θα ακολουθεί η διαδικασία πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία.
Για το τρέχον οικονομικό έτος έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου ποσό 6.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχες πιστώσεις θα προβλέπονται και για τα επόμενα έτη.
Το βοήθημα είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε κράτηση, κατάσχεση ή συμψηφισμό με οφειλές και δεν συνυπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για άλλες κοινωνικές ή προνοιακές παροχές.
Το βοήθημα είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε κράτηση, κατάσχεση ή συμψηφισμό με οφειλές και δεν συνυπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για άλλες κοινωνικές ή προνοιακές παροχές.
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