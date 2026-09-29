Δήμος Βορείων Τζουμέρκων: 3.000 ευρώ για κάθε γέννηση - Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά

Το βοήθημα είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε κράτηση, κατάσχεση ή συμψηφισμό με οφειλές και δεν συνυπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για άλλες κοινωνικές ή προνοιακές παροχές