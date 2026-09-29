Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο
Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο
Για την ασφάλεια της περιοχής, από τις 10:10 πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Σκουζέ, με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από το ύψος της οδού Νοταρά
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (29/09) στα δικαστήρια του Πειραιά, μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο κτήριο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τηλεφώνημα έγινε χωρίς να δοθεί συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την έκρηξη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ενεργοποίησαν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας και ξεκίνησαν έλεγχο στους χώρους του δικαστικού μεγάρου.
Για την ασφάλεια της περιοχής, από τις 10:10 πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Σκουζέ, με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από το ύψος της οδού Νοταρά, ενώ στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας.
Οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό τυχόν ύποπτου αντικειμένου βρίσκονται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τηλεφώνημα έγινε χωρίς να δοθεί συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την έκρηξη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ενεργοποίησαν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας και ξεκίνησαν έλεγχο στους χώρους του δικαστικού μεγάρου.
Για την ασφάλεια της περιοχής, από τις 10:10 πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Σκουζέ, με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από το ύψος της οδού Νοταρά, ενώ στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας.
Οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό τυχόν ύποπτου αντικειμένου βρίσκονται σε εξέλιξη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα