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Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο
ΕΛΛΑΔΑ
Δικαστήρια Πειραιά Βόμβα

Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο

Για την ασφάλεια της περιοχής, από τις 10:10 πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Σκουζέ, με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από το ύψος της οδού Νοταρά

Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (29/09) στα δικαστήρια του Πειραιά, μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο κτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τηλεφώνημα έγινε χωρίς να δοθεί συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την έκρηξη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ενεργοποίησαν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας και ξεκίνησαν έλεγχο στους χώρους του δικαστικού μεγάρου.

Για την ασφάλεια της περιοχής, από τις 10:10 πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Σκουζέ, με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από το ύψος της οδού Νοταρά, ενώ στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας.

Οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό τυχόν ύποπτου αντικειμένου βρίσκονται σε εξέλιξη.

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