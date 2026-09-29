Συνεχίζουν οι καταθέσεις στη δίκη για τα Τέμπη: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι χάθηκαν επειδή δύο τρένα μπήκαν στην ίδια γραμμή»

Ο Δημήτρης και η Αθανασία Μπουρνάζη, που έχασαν πατέρα και αδελφό στη σύγκρουση των τρένων, περιέγραψαν τις στιγμές αγωνίας μετά την τραγωδία και ζήτησαν την απόδοση ευθυνών





Ο Δημήτρης Μπουρνάζης, ο οποίος έχασε τον πατέρα και τον αδελφό του, αναφέρθηκε στο χάος που επικράτησε τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση, όταν προσπαθούσε να εντοπίσει τους ανθρώπους του.







Όπως είπε, η οικογένεια έδωσε δείγμα DNA και συνέχισε να αναζητά πληροφορίες για την τύχη των δικών της ανθρώπων. «Αρχίσαμε να σκεφτόμαστε μήπως πήγε κάτι λάθος και μπήκαν σε μια γραμμή το 2023. Δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε τι είχε γίνει».

Ο κ. Μπουρνάζης έκανε λόγο για μια τραγωδία που, όπως υποστήριξε, οφείλεται σε ανθρώπινα λάθη και παραλείψεις. «Όλοι οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα από αμέλεια ανθρώπων που δεν έχουν συναίσθηση τι γίνεται γύρω τους. Βρίσκονται άνθρωποι σε θέσεις ευθύνης, διορίζονται από έναν γνωστό. Μιλάω για τους υπουργούς, τους σταθμάρχες. Δεν υπήρχε καμία ασφάλεια. Λειτουργούσαν πανάρχαια βαγόνια. Μας κουνούσαν το δάχτυλο ότι είμαστε ασφαλείς».







Στο δικαστήριο κατέθεσε και η Αθανασία Μπουρνάζη, κόρη και αδελφή των θυμάτων. Περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν από την τραγωδία και την αδυναμία της οικογένειας να πιστέψει αυτό που είχε συμβεί.



«Όλα ξεκίνησαν όταν μπήκαν σε αυτό το τρένο. Πήγαιναν να δουν τον ανιψιό μου. Μου έστελναν φωτογραφίες που ήταν χαρούμενοι. Μια μέρα με παίρνει ο αδελφός μου και μου λέει ότι δύο τρένα συγκρούστηκαν στην ίδια γραμμή. Ούτε σενάριο φαντασίας δεν ήταν αυτό. Πίστευα πως ήταν ζωντανοί. Είδαμε τις λίστες με όσους είχαν σωθεί, αλλά δεν ήταν εκεί».



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Κλείνοντας την κατάθεσή της, ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες σε όσους κριθούν υπεύθυνοι. «Ο κάθε κατηγορούμενος να πληρώσει το χρέος του. Αν δεν αποδοθούν οι ευθύνες, το κακό θα ξαναγίνει. Δυστυχώς όλα κυκλοφορούν ακόμη με τον ίδιο ρυθμό. Μπαίνουν στα τρένα και δεν ξέρουν αν θα βγουν ζωντανοί, ζουν από τύχη».



Στο δικαστήριο κατέθεσε και η Βασιλική Γκέκα, σύζυγος του θύματος Χατζηχαλάμπους, η οποία περιέγραψε τη στιγμή που πληροφορήθηκε την τραγωδία.



«Είχαμε μιλήσει το απόγευμα περίπου στις 6. Εν ώρα εργασίας είδα στην τηλεόραση το δυστύχημα. Έφυγα και ήρθα στη Λάρισα», ανέφερε.



Με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών , με τους ανθρώπους που έχασαν δικούς τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα να περιγράφουν τις στιγμές αγωνίας μετά τη σύγκρουση, αλλά και τον πόνο της απώλειας.Ο Δημήτρης Μπουρνάζης, ο οποίος έχασε τον πατέρα και τον αδελφό του, αναφέρθηκε στο χάος που επικράτησε τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση, όταν προσπαθούσε να εντοπίσει τους ανθρώπους του.«Την επόμενη μέρα το πρωί με πήρε ο αδελφός του πατέρα μου. Πήρα και τον αδελφό και τον πατέρα μου, αλλά δεν απαντούσε κανείς. Τα κινητά τους είχαν καταστραφεί. Ήρθαμε στη Λάρισα, δεν μπορούσα να μάθω τίποτα, δεν υπήρχε καμία οργάνωση, ήταν ένα χάος. Δεν βρήκαμε τίποτα στα χαρτιά των επιζώντων», ανέφερε.Όπως είπε, η οικογένεια έδωσε δείγμα DNA και συνέχισε να αναζητά πληροφορίες για την τύχη των δικών της ανθρώπων. «Αρχίσαμε να σκεφτόμαστε μήπως πήγε κάτι λάθος και μπήκαν σε μια γραμμή το 2023. Δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε τι είχε γίνει».Ο κ. Μπουρνάζης έκανε λόγο για μια τραγωδία που, όπως υποστήριξε, οφείλεται σε ανθρώπινα λάθη και παραλείψεις. «Όλοι οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα από αμέλεια ανθρώπων που δεν έχουν συναίσθηση τι γίνεται γύρω τους. Βρίσκονται άνθρωποι σε θέσεις ευθύνης, διορίζονται από έναν γνωστό. Μιλάω για τους υπουργούς, τους σταθμάρχες. Δεν υπήρχε καμία ασφάλεια. Λειτουργούσαν πανάρχαια βαγόνια. Μας κουνούσαν το δάχτυλο ότι είμαστε ασφαλείς».«Δεν μπορώ να πιστέψω εν έτει 2023 ότι ο πατέρας και ο αδελφός μου χάθηκαν επειδή δύο τρένα μπήκαν στην ίδια γραμμή. Αυτή τη στιγμή θα ζούσαν. Θα ήθελα να αποδώσετε δικαιοσύνη. Μέσα σε αυτά τα τρένα θα μπορούσατε να είστε εσείς. Η δικαιοσύνη και οι ποινές θα πρέπει να είναι παραδειγματικές», τόνισε, προσθέτοντας πως «αν πέσουν στα μαλακά, αυτό θα ξανασυμβεί».Στο δικαστήριο κατέθεσε και η Αθανασία Μπουρνάζη, κόρη και αδελφή των θυμάτων. Περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν από την τραγωδία και την αδυναμία της οικογένειας να πιστέψει αυτό που είχε συμβεί.«Όλα ξεκίνησαν όταν μπήκαν σε αυτό το τρένο. Πήγαιναν να δουν τον ανιψιό μου. Μου έστελναν φωτογραφίες που ήταν χαρούμενοι. Μια μέρα με παίρνει ο αδελφός μου και μου λέει ότι δύο τρένα συγκρούστηκαν στην ίδια γραμμή. Ούτε σενάριο φαντασίας δεν ήταν αυτό. Πίστευα πως ήταν ζωντανοί. Είδαμε τις λίστες με όσους είχαν σωθεί, αλλά δεν ήταν εκεί».Μιλώντας για τον πατέρα και τον αδελφό της, ανέφερε: «Ο πατέρας μου ήταν ένας δυνατός και άξιος άνθρωπος. Ο αδελφός μου είχε πάρα πολλά όνειρα. Πιστεύαμε ότι οι δικοί μας άνθρωποι θα πήγαιναν στον προορισμό τους και μας γύρισαν πίσω δύο φέρετρα».Κλείνοντας την κατάθεσή της, ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες σε όσους κριθούν υπεύθυνοι. «Ο κάθε κατηγορούμενος να πληρώσει το χρέος του. Αν δεν αποδοθούν οι ευθύνες, το κακό θα ξαναγίνει. Δυστυχώς όλα κυκλοφορούν ακόμη με τον ίδιο ρυθμό. Μπαίνουν στα τρένα και δεν ξέρουν αν θα βγουν ζωντανοί, ζουν από τύχη».Στο δικαστήριο κατέθεσε και η Βασιλική Γκέκα, σύζυγος του θύματος Χατζηχαλάμπους, η οποία περιέγραψε τη στιγμή που πληροφορήθηκε την τραγωδία.«Είχαμε μιλήσει το απόγευμα περίπου στις 6. Εν ώρα εργασίας είδα στην τηλεόραση το δυστύχημα. Έφυγα και ήρθα στη Λάρισα», ανέφερε.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η συνήγορος του θύματος, Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, ζήτησε να προβληθεί οπτικό υλικό από το δυστύχημα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά την κατάθεση του γιου του θύματος, Άγγελου Μπόζου. Πρόκειται για υλικό από drone, το οποίο, σύμφωνα με την πλευρά της υπεράσπισης/πολιτικής αγωγής, δεν περιλαμβάνεται στη δικογραφία.



Η διαδικασία διακόπηκε για 15 λεπτά, προκειμένου να προετοιμαστεί ο τεχνικός για την προβολή του υλικού.