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Ρόδος: Νεκρός 42χρονος μέσα στο σπίτι του, τον εντόπισαν τα παιδιά του
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Νεκρός

Ρόδος: Νεκρός 42χρονος μέσα στο σπίτι του, τον εντόπισαν τα παιδιά του

Από την πρώτη εικόνα της έρευνας δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια

Ρόδος: Νεκρός 42χρονος μέσα στο σπίτι του, τον εντόπισαν τα παιδιά του
Ένας 42χρονος αλβανικής καταγωγής, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην κατοικία του σε χωριό της Ρόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της rodiaki.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 20:00 το βράδυ, όταν τα ανήλικα παιδιά του άνδρα τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 42χρονος φέρεται να αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα ψυχολογικά προβλήματα.

Από την πρώτη εικόνα της έρευνας δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

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