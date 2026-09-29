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Με «βουτιά» της θερμοκρασίας και 9 μποφόρ υποδεχόμαστε τον Οκτώβρη, η αναλυτική πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Με «βουτιά» της θερμοκρασίας και 9 μποφόρ υποδεχόμαστε τον Οκτώβρη, η αναλυτική πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Έως 6 βαθμούς κάτω από τα κανονικά η θερμοκρασία στο τέλος της εβδομάδας
Με δύο διαφορετικά πρόσωπα θα παρουσιαστεί σήμερα και τις επόμενες ημέρες ο καιρός στη χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια. Στα ανατολικά και νότια θα επικρατήσουν θυελλώδεις βοριάδες, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και η ψύχρα θα είναι αισθητή. Αντίθετα, στα δυτικά και βόρεια ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με εξασθενημένους ανέμους και αρκετή ηλιοφάνεια.
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές στην Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία και Στερεά, τις Σποράδες, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τους 23 βαθμούς στα ανατολικά. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα παραμείνει αισθητή, με τον υδράργυρο να υποχωρεί στους 10 με 14 βαθμούς στα ορεινά.
Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο έως τα 8 μποφόρ και στο Ιόνιο έως τα 4 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται συννεφιά και τοπικές βροχές, κυρίως μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν στα ανατολικά τα 7 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη δεν προβλέπονται βροχές. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς.
Από την Τετάρτη και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι η σημαντική ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο, που θα φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, και η περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, σε επίπεδα 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.
Οι βροχές θα είναι περισσότερες κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές στην Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία και Στερεά, τις Σποράδες, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τους 23 βαθμούς στα ανατολικά. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα παραμείνει αισθητή, με τον υδράργυρο να υποχωρεί στους 10 με 14 βαθμούς στα ορεινά.
Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο έως τα 8 μποφόρ και στο Ιόνιο έως τα 4 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται συννεφιά και τοπικές βροχές, κυρίως μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν στα ανατολικά τα 7 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη δεν προβλέπονται βροχές. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς.
Από την Τετάρτη και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι η σημαντική ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο, που θα φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, και η περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, σε επίπεδα 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.
Οι βροχές θα είναι περισσότερες κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
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