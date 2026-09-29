Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Σεισμός τώρα 3,5 Ρίχτερ στην Κάρπαθο
Σεισμός τώρα 3,5 Ρίχτερ στην Κάρπαθο
Στα 9,3 χλμ το εστιακό βάθος
Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 29/9, στα ανοιχτά της Καρπάθου.
Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 9,3 χλμ.
Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 9,3 χλμ.
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