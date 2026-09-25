«Ιστορίες Ελπίδας» από τη Motor Oil: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος – Ο δεύτερος έρχεται σύντομα με τέσσερις νέες αληθινές ιστορίες

Η σειρά συνεχίζεται, μεσυγκροτώντας τον δεύτερο κύκλο.Βασισμένες σε αληθινές μαρτυρίες ανθρώπων από την οικογένεια τουκαι του Συλλόγουοι «Ιστορίες Ελπίδας» αναδεικνύουν διαφορετικές όψεις της προσφοράς και της αλληλεγγύης, μέσα από προσωπικές διαδρομές που δείχνουν πώς μία πράξη μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τη ζωή ενός ανθρώπου.Στο πρώτο επεισόδιο, με τίτλο, η Νικολέτα Ευρυπίδου, πρώτη Ελληνίδα δότρια μυελού των οστών, η Στεφανία Μανωλοπούλου, λήπτρια μοσχεύματος, και ο παιδίατρος - αιματολόγος Στέλιος Γραφάκος μιλούν για τα πρώτα βήματα της «ΕΛΠΙΔΑΣ» και την πραγματική σημασία της προσφοράς.Η σειρά συνεχίζεται με το δεύτερο επεισόδιο,το οποίο παρουσιάζει την πορεία δημιουργίας της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών μέσα από τη μαρτυρία της γενικής γραμματέως του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, Ινώς Κωνσταντοπούλου.Στο τρίτο επεισόδιο,», πρωταγωνιστούν οι «αφανείς ήρωες» που στηρίζουν καθημερινά παιδιά και οικογένειες, μέσα από τις ιστορίες των ογκολόγων Βασίλη Παπαδάκη, Αντώνη Κατάμη, Δημήτρη Δογάνη και της νοσηλεύτριας Αλεξάνδρας Παπασαραντοπούλου.Το τέταρτο επεισόδιο,ακολουθεί το μοναδικό ταξίδι από την εγγραφή έως τον εντοπισμό ενός εθελοντή δότη. Οι Ελένη Χαλμούκη και Μαρία Βρεττού μοιράζονται τη δική τους συγκινητική εμπειρία, ενώ η βιολόγος Πηνελόπη Σαμαρά εξηγεί τον ρόλο του ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ σε αυτή την ξεχωριστή διαδρομή ζωής.Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου, οιανοίγουν το επόμενο κεφάλαιό τους. Τέσσερις νέες αληθινές ιστορίες έρχονται σύντομα, συνεχίζοντας να αναδεικνύουν τη δύναμη της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της ανθρώπινης σύνδεσης.