Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

και με την έκδοση των 2,00€

και με την έκδοση των 2,00€

Στο νέο τεύχος του Cantina βάζουμε στο τραπέζι μας πιάτα γεμάτα γεύση, χωρίς περιττό κόστος, οργανώνοντας έξυπνα τις εβδομαδιαίες και μηνιαίες αγορές μας.Περισσότερη γεύση, λιγότερη σπατάλη και σωστό budget για το τραπέζι της κάθε μέρας!Ξεφυλλίστε τις σελίδες του τεύχους και ανακαλύψτε:Με σωστό υπολογισμό και συνδυασμούς που δίνουν ποικιλία στο τραπέζι, ετοιμάζουμε για ένα άτομο δέκα πιάτα για όλη την εβδομάδα με συνολικό κόστος 54€.Φακές σούπα με λαδολέμονο, Χοιρινά μπιφτέκια με μυρωδικά, Γαρίδες σαγανάκι, Μπουτάκια κοτόπουλου με μανιτάρια φρέσκα, Πατάτες γιαχνί με λουκάνικο χωριάτικο, Χοιρινό μπούτι κοκκινιστό με πατάτες κ.ά.Με 16 υλικά ετοιμάζουμε 8 διαφορετικές εύκολες συνταγές για ένα άτομο, που αξιοποιούν κάθε αγορά μέχρι το τελευταίο σεντ.Ετοιμάζουμε:Από Μπουρίτο με χοιρινό κιμά, φασόλια & ρύζι και Τηγανητό ρύζι με τόνο & αυγό μέχρι Αυγοσαλάτα, Σπανακοπιτάκια και Ρυζοκεφτεδάκια με γλυκοπατάτα, φέτα & γραβιέρα.Από το κοτόπουλο με ρύζι μέχρι τα λαζάνια μανιταριών της Κυριακής, αυτή η εβδομάδα έχει πολλά να δοκιμάσουμε. Το μπριάμ επιστρέφει την επόμενη μέρα ως φριτάτα, το κοτόπουλο γίνεται σαλάτα με γιαούρτι και κάρυ, ενώ η γλυκοπατάτα βρίσκει θέση σε δύο διαφορετικά πιάτα. Επτά ημέρες, τρία γεύματα την ημέρα, με συνταγές που αξιοποιούνόσα έχουμε ήδη μαγειρέψει και μας δίνουν κάθε φορά έναν καινούργιο λόγο να καθίσουμε στο τραπέζι.Αυτή την εβδομάδα, το πρόγραμμα ξεκινά με τυροκούλουρα και καταλήγει την Κυριακή σε χοιρινό κατσαρόλας. Επίσης το λάχανο μπαίνει στο γιουβετσάκι, το σπανακόρυζο ψήνεται στον φούρνο και η ψαρόσουπα γίνεται βελουτέ με σολομό. Όσα περισσεύουν αποκτούν τηδική τους θέση στο επόμενο γεύμα. Έτσι, η σάλτσα Στρογγανόφ μπαίνει σε γκρατέν και το κυριακάτικο χοιρινό σε σάντουιτς με σαλάτα λάχανο.Τι μαγειρεύουμε όταν θέλουμε ποικιλία χωρίς να γεμίζουμε κάθε μέρα το καλάθι από την αρχή; Αυτό το μενού δίνει απαντήσεις με γνώριμα υλικά και λιγότερο αναμενόμενους συνδυασμούς. Οι γίγαντες μεταφέρονται από το ταψί στην μπρουσκέτα, η ξινομυζήθρα δίνει άλλη γεύση σε φασολάκια και ντάκο, και ανάμεσα σε όσπρια, ψάρια και μαγειρευτά ετοιμάζουμε γαλατόπιτα με σύκα και τα pancakes μπανάνας.Στο ψυγείο έχουμε βρασμένα ρεβίθια και ψημένο κοτόπουλο. Στον πάγκο ντομάτες, πατάτες, αυγά και παξιμάδια. Από αυτά ξεκινά το πλάνο της εβδομάδας. Χούμους για κάποιο βράδυ, τορτίγια με το κοτόπουλο που περίσσεψε, πατατοσαλάτα δίπλα στις σαρδέλες. Στο τέλος της εβδομάδας, από το κυριακάτικο, μεσημεριανό κατσικάκι πουπερίσσεψε, ετοιμάζουμε ένα πλούσιο χορταστικό σάντουιτς.Ραντεβού με τους ανθρώπους πίσω από τους πάγκους της γειτονιάς. Τι λέει η σχέση μας με τη λαϊκή για τον τρόπο που ζούμε και τρώμε σήμερα;Φρέσκο, κατεψυγμένο ή κονσέρβα;: Πόσο προσφορές είναι οι προσφορές στα σούπερ μάρκετ;Το χρηματιστήριο των τροφίμων: πώς τα φθηνά γίνονται ακριβά; Η νέα οικονομία της απόλαυσηςΠώς η ακρίβεια μας μαθαίνει να επιλέγουμε πολύ πιο προσεκτικά πού αξίζει να ξοδέψουμε.στο σπίτι: Πόσα τρόφιμα από αυτά που αγοράζουμε τρώμε πραγματικά;Tips & tricks: Ένας οδηγός για σωστή διαχείριση της πρώτης ύλης, λιγότερη σπατάλη και ευέλικτη μαγειρική.20 ελληνικά λευκά κρασιά από συνδυασμούς Ασύρτικου με άλλες ποικιλίες.Ένας προδομένος έρωτας μεταμορφώνεται σε μια πύρινη επιθυμία για την πιο σκληρή τιμωρία του δράστη. Μια γυναίκα που διψά για εκδίκηση αποτελεί μια δύναμη ασυγκράτητη, μια θύελλα που δεν θα κοπάσει εάν δεν σαρώσει τα πάντα.Σε αυτό το βιβλίο της η Έλενα Αντωνίου προχωρά ως το τέρμα -και ίσως ακόμη πιο πέρα- ενός δρόμου που είχε εξερευνήσει σε προηγούμενα μυθιστορήματά της: Τον δρόμο του «οφθαλμός αντί οφθαλμού», της πιο πρωτόγονης και αδυσώπητης από τις εκδηλώσεις του ανθρώπινου μίσους, την εκδίκηση.Πρωταγωνιστές στο «Τίμημα της εκδίκησης», ενός από τα πιο συναρπαστικά έργα της Αντωνίου, είναι ο Χριστόφορος και η Ανδριάνα, δύο άνθρωποι που γεφυρώνουν με τον φλογερό έρωτά τους μια χαοτική ταξική διαφορά. Εκείνος είναι ζάπλουτος επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης ξενοδοχείων, εκείνη είναι απλώς μία καμαριέρα. Κι όμως, μετά από μια αλλόκοτη ακολουθία γεγονότων, οι ρόλοι του ζευγαριού θα αλλάξουν -όπως και τα συναισθήματα που κάποτε τους έδεναν «εις σάρκαν μίαν». Και τότε πια κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού θα οδηγήσει η έκρηξη του μίσους που κάποτε ήταν αγάπη. Με τα λόγια της Έλενας Αντωνίου, ο σύζυγος της Ανδριάνας την προειδοποιεί ότι «δέχτηκα πως ποτέ δεν με ερωτεύτηκες, ούτε με δέχτηκες ουσιαστικά ως σύζυγό σου. Πέρα από κάποιες, μετρημένες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια. Δέχτηκα ότι το μόνο που μας ενώνει είναι η αντιπάθειά μου για εκείνον και η δίψα σου για εκδίκηση. Μη μάθω ότι έχεις οποιαδήποτε προσωπική επαφή μαζί του, θα σου τα πάρω όλα!' Εκείνη πήρε τις παλάμες του στις δικές της και τον κοίταξε κατάματα. Και του απάντησε «σου το είπα και τη μέρα που σε παντρεύτηκα. Ζω μόνο με τη σκέψη να τον καταστρέψω όπως με κατέστρεψε να του φερθώ όπως μου φέρθηκε αυτός και η αχαρακτήριστη οικογένειά του. Να δει πως είναι να χάνεις τα πάντα, να σε ποδοπατούν και να σε διαλύουν, χωρίς οικτό, χωρίς έλεος. Και τώρα θα είμαι εγώ εκείνη που θα θέσω τους όρους'. Και η Ανδριάνα χαμογέλασε σαρκαστικά».Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :«Μεγάλωσα με την ιδέα ότι μπορώ να αλλάξω τον κόσμο»Ο σπουδαίος πατέρας, οι ελληνικές ρίζες, οι ιστορίες που διηγείται: ο βραβευμένος σκηνοθέτης στο «Gala», λίγο πριν από την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Sacrifice» στη Στέγη Ιδρύματος ΩνάσηTo κορίτσι του «Κάμπινγκ»Το φρέσκο πρόσωπο της νέας σειρά του MEGA ξεκίνησε από τον κινηματογράφο και κατέκτησε βραβεία, τα οποία πιστεύει ότι ανήκουν στις ομάδες με τις οποίες συνδημιουργείΕνας Ελληνας hotelier στη EurovisionΟ πολύπλευρος επιχειρηματίας μιλά για τον ρόλο του Supervisor for the Show στη Eurovision 2027, μετά την αποδοχή της τιμητικής πρότασης από τη διοργανώτρια χώρα ΒουλγαρίαΣτο καταραμένο «Club των 27»Η ζωή, οι μάχες, οι σκέψεις και τα λόγια, αλλά και η τελευταία προσπάθεια να βρει τον δρόμο του ο μοναχογιός της Σίντι Κρόφορντ, ο οποίος άφησε για πάντα όσα τον βασάνιζαν στη γη, στα 27 του χρόνια«Το να επισκευάζεις το σπασμένο, είναι στο αίμα μου»H αυτοδίδακτη εικαστικός ελληνικής, λιβανέζικης και ουγγρικής καταγωγής επιστρέφει στον Πειραιά με μια αναδρομική έκθεση 15 χρόνων δημιουργίαςΑκόμα:Ο σχεδιαστής που έντυσε τη φαντασίαTo νέο φαινόμενο της popΤα κομμάτια-κλειδιά της νέας σεζόν & η επιστροφή του μαύρου μολυβιού στο μακιγιάζToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :«Μεγάλωσα με την ιδέα ότι μπορώ να αλλάξω τον κόσμο»Ο σπουδαίος πατέρας, οι ελληνικές ρίζες, οι ιστορίες που διηγείται: ο βραβευμένος σκηνοθέτης στο «Gala», λίγο πριν από την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Sacrifice» στη Στέγη Ιδρύματος ΩνάσηTo κορίτσι του «Κάμπινγκ»Το φρέσκο πρόσωπο της νέας σειρά του MEGA ξεκίνησε από τον κινηματογράφο και κατέκτησε βραβεία, τα οποία πιστεύει ότι ανήκουν στις ομάδες με τις οποίες συνδημιουργείΕνας Ελληνας hotelier στη EurovisionΟ πολύπλευρος επιχειρηματίας μιλά για τον ρόλο του Supervisor for the Show στη Eurovision 2027, μετά την αποδοχή της τιμητικής πρότασης από τη διοργανώτρια χώρα ΒουλγαρίαΣτο καταραμένο «Club των 27»Η ζωή, οι μάχες, οι σκέψεις και τα λόγια, αλλά και η τελευταία προσπάθεια να βρει τον δρόμο του ο μοναχογιός της Σίντι Κρόφορντ, ο οποίος άφησε για πάντα όσα τον βασάνιζαν στη γη, στα 27 του χρόνια«Το να επισκευάζεις το σπασμένο, είναι στο αίμα μου»H αυτοδίδακτη εικαστικός ελληνικής, λιβανέζικης και ουγγρικής καταγωγής επιστρέφει στον Πειραιά με μια αναδρομική έκθεση 15 χρόνων δημιουργίαςΑκόμα:Ο σχεδιαστής που έντυσε τη φαντασίαTo νέο φαινόμενο της popΤα κομμάτια-κλειδιά της νέας σεζόν & η επιστροφή του μαύρου μολυβιού στο μακιγιάζToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.