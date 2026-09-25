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Έφυγαν εβδομάδες νωρίτερα οι πεταλούδες από την Κοιλάδα της Ρόδου: Τι προκάλεσε την πρόωρη μετανάστευσή τους
Έφυγαν εβδομάδες νωρίτερα οι πεταλούδες από την Κοιλάδα της Ρόδου: Τι προκάλεσε την πρόωρη μετανάστευσή τους
Οι υψηλές θερμοκρασίες, η έλλειψη υγρασίας και οι πιέσεις στο μικροκλίμα της περιοχής συνδέονται με τη μαζική αποχώρηση της σπάνιας πεταλούδας Panaxia quadripunctaria
Αρκετές εβδομάδες νωρίτερα από το αναμενόμενο εγκατέλειψαν φέτος την Κοιλάδα των Πεταλούδων στη Ρόδο οι πεταλούδες του είδους Panaxia quadripunctaria, με τον πληθυσμό τους να μειώνεται δραματικά μέσα σε λίγα μόλις 24ωρα. Επιστήμονες που παρακολουθούν τον βιότοπο αποδίδουν την πρόωρη αποχώρησή τους στις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες, τη μειωμένη υγρασία και τις μεταβολές που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στο μικροκλίμα της περιοχής.
Η έκταση του φαινομένου έγινε αντιληπτή από τον υπεύθυνο λειτουργίας της Κοιλάδας, ο οποίος κατέθεσε γραπτή αναφορά, επισημαίνοντας ότι μεγάλος αριθμός πεταλούδων είχε εγκαταλείψει τα υγρά καταφύγια του βιότοπου σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα.
Η μετακίνησή τους αποτελεί μέρος του φυσικού βιολογικού τους κύκλου και παρατηρείται σταδιακά κάθε φθινόπωρο. Φέτος, ωστόσο, η διαδικασία εκδηλώθηκε πολύ νωρίτερα και με ασυνήθιστα έντονο ρυθμό.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες που παρακολουθούν την περιοχή, η παρατεταμένη ζέστη και η έλλειψη υγρασίας φαίνεται ότι συνέβαλαν στην πρόωρη φυγή των πεταλούδων. Παράλληλα, επισημαίνονται οι γενικότερες πιέσεις που δέχεται τα τελευταία χρόνια το ιδιαίτερο μικροκλίμα της Κοιλάδας.
Σύμφωνα με τη rodiaki.gr, η μαζική αποχώρηση είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει αισθητά η εικόνα του γνωστού βιότοπου, καθώς οι επισκέπτες δεν συναντούν πλέον τον πληθυσμό πεταλούδων που περίμεναν να δουν.
Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τη διοίκηση της ΔΕΡΜΑΕ να επανεξετάσει την τιμή εισόδου. Ο πρόεδρός της, Βαλάντης Λάμπης, ανέφερε στην εισήγησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο ότι «το φυσικό θέαμα δεν είναι πλέον εντυπωσιακό», ζητώντας να προσαρμοστεί το εισιτήριο στη σημερινή εικόνα της Κοιλάδας, ώστε να περιοριστούν τα παράπονα των επισκεπτών.
Τελικά, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να επισπεύσει τη μείωση της τιμής, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 1η Οκτωβρίου. Έτσι, από σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, το εισιτήριο διαμορφώνεται στα 3 ευρώ, από 6 ευρώ.
Η έκταση του φαινομένου έγινε αντιληπτή από τον υπεύθυνο λειτουργίας της Κοιλάδας, ο οποίος κατέθεσε γραπτή αναφορά, επισημαίνοντας ότι μεγάλος αριθμός πεταλούδων είχε εγκαταλείψει τα υγρά καταφύγια του βιότοπου σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα.
Η μετακίνησή τους αποτελεί μέρος του φυσικού βιολογικού τους κύκλου και παρατηρείται σταδιακά κάθε φθινόπωρο. Φέτος, ωστόσο, η διαδικασία εκδηλώθηκε πολύ νωρίτερα και με ασυνήθιστα έντονο ρυθμό.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες που παρακολουθούν την περιοχή, η παρατεταμένη ζέστη και η έλλειψη υγρασίας φαίνεται ότι συνέβαλαν στην πρόωρη φυγή των πεταλούδων. Παράλληλα, επισημαίνονται οι γενικότερες πιέσεις που δέχεται τα τελευταία χρόνια το ιδιαίτερο μικροκλίμα της Κοιλάδας.
Σύμφωνα με τη rodiaki.gr, η μαζική αποχώρηση είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει αισθητά η εικόνα του γνωστού βιότοπου, καθώς οι επισκέπτες δεν συναντούν πλέον τον πληθυσμό πεταλούδων που περίμεναν να δουν.
Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τη διοίκηση της ΔΕΡΜΑΕ να επανεξετάσει την τιμή εισόδου. Ο πρόεδρός της, Βαλάντης Λάμπης, ανέφερε στην εισήγησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο ότι «το φυσικό θέαμα δεν είναι πλέον εντυπωσιακό», ζητώντας να προσαρμοστεί το εισιτήριο στη σημερινή εικόνα της Κοιλάδας, ώστε να περιοριστούν τα παράπονα των επισκεπτών.
Τελικά, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να επισπεύσει τη μείωση της τιμής, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 1η Οκτωβρίου. Έτσι, από σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, το εισιτήριο διαμορφώνεται στα 3 ευρώ, από 6 ευρώ.
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