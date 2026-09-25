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Επιχείρηση της πυροσβεστικής στα Τζουμέρκα για 75χρονη που τραυματίστηκε στο πόδι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο Συρράκο
Επιχείρηση της πυροσβεστικής στα Τζουμέρκα για 75χρονη που τραυματίστηκε στο πόδι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο Συρράκο
Η γυναίκα μεταφέρθηκε από τους πυροσβέστες σε ασφαλές σημείο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση της πυροσβεστικής προκάλεσε η ενημέρωση λίγο μετά τις 10 το πρωί της Παρασκευής για τραυματισμό 75χρονης ενώ έκανε πεζοπορία στο Συρράκο στα Βόρεια Τζουμέρκα.
Συνολικά κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από την 5η ΕΜΑΚ, τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βόρειων Τζουμέρκων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, η γυναίκα υπέστη τραύμα στο πόδι κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η μετακίνησή της.
Λίγο πριν τις 11:30 οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν την 75χρονη, την οποία μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Συνολικά κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από την 5η ΕΜΑΚ, τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βόρειων Τζουμέρκων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, η γυναίκα υπέστη τραύμα στο πόδι κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η μετακίνησή της.
Λίγο πριν τις 11:30 οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν την 75χρονη, την οποία μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
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