Πορεία στην Ηγουμενίτσα για την 25χρονη Πηνελόπη μέχρι το σημείο όπου δολοφονήθηκε, στις 11 το πρωί η κηδεία, δείτε φωτογραφίες

Πορεία για την 25χρονη Πηνελόπη μέχρι το σημείο, όπου το βράδυ της Κυριακής (20/9) δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22/9) στην Ηγουμενίτσας.



Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκε στην πλατεία Δημαρχείου της πόλης ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της οργάνωσης «Πρωτοβουλία Γυναικών Ηγουμενίτσας».





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Ύψωσαν πανό τα οποία έγραφαν «», «», θέλοντας να στείλουν ένα μήνυμα προκειμένου να μην υπάρξει άλλη γυναικοκτονία.Στη συνέχεια βάδισαν μέχρι τον ποδηλατόδρομο, στον οποία η Πηνελόπη άφησε την τελευταία της πνοή.