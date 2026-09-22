Πορεία στην Ηγουμενίτσα για την 25χρονη Πηνελόπη μέχρι το σημείο όπου δολοφονήθηκε, στις 11 το πρωί η κηδεία, δείτε φωτογραφίες
Πορεία στην Ηγουμενίτσα για την 25χρονη Πηνελόπη μέχρι το σημείο όπου δολοφονήθηκε, στις 11 το πρωί η κηδεία, δείτε φωτογραφίες
Ύψωσαν πανό τα οποία έγραφαν «Ούτε μία λιγότερη, καμία άλλη δολοφονημένη», «Οργή και θλίψη καμία άλλη να μη λείψει»
Πορεία για την 25χρονη Πηνελόπη μέχρι το σημείο, όπου το βράδυ της Κυριακής (20/9) δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22/9) στην Ηγουμενίτσας.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκε στην πλατεία Δημαρχείου της πόλης ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της οργάνωσης «Πρωτοβουλία Γυναικών Ηγουμενίτσας».
Στη συνέχεια βάδισαν μέχρι τον ποδηλατόδρομο, στον οποία η Πηνελόπη άφησε την τελευταία της πνοή.
Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη, στις 11 το πρωί, στη Μεταμόρφωση Αττικής.
Δείτε φωτογραφίες:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα