Πορεία στην Ηγουμενίτσα για την 25χρονη Πηνελόπη μέχρι το σημείο όπου δολοφονήθηκε, στις 11 το πρωί η κηδεία, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Πορεία Ηγουμενίτσα Δολοφονία Γυναικοκτονία

Πορεία στην Ηγουμενίτσα για την 25χρονη Πηνελόπη μέχρι το σημείο όπου δολοφονήθηκε, στις 11 το πρωί η κηδεία, δείτε φωτογραφίες

Ύψωσαν πανό τα οποία έγραφαν «Ούτε μία λιγότερη, καμία άλλη δολοφονημένη», «Οργή και θλίψη καμία άλλη να μη λείψει»

Πορεία στην Ηγουμενίτσα για την 25χρονη Πηνελόπη μέχρι το σημείο όπου δολοφονήθηκε, στις 11 το πρωί η κηδεία, δείτε φωτογραφίες
4 ΣΧΟΛΙΑ

Πορεία για την 25χρονη Πηνελόπη μέχρι το σημείο, όπου το βράδυ της Κυριακής (20/9) δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22/9) στην Ηγουμενίτσας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκε στην πλατεία Δημαρχείου της πόλης ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της οργάνωσης «Πρωτοβουλία Γυναικών Ηγουμενίτσας».

Ύψωσαν πανό τα οποία έγραφαν «Ούτε μία λιγότερη, καμία άλλη δολοφονημένη», «Οργή και θλίψη καμία άλλη να μη λείψει», θέλοντας να στείλουν ένα μήνυμα προκειμένου να μην υπάρξει άλλη γυναικοκτονία.

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Στη συνέχεια βάδισαν μέχρι τον ποδηλατόδρομο, στον οποία η Πηνελόπη άφησε την τελευταία της πνοή.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη, στις 11 το πρωί, στη Μεταμόρφωση Αττικής.

Δείτε φωτογραφίες:

Πορεία στην Ηγουμενίτσα για την 25χρονη Πηνελόπη μέχρι το σημείο όπου δολοφονήθηκε, στις 11 το πρωί η κηδεία, δείτε φωτογραφίες
Πορεία στην Ηγουμενίτσα για την 25χρονη Πηνελόπη μέχρι το σημείο όπου δολοφονήθηκε, στις 11 το πρωί η κηδεία, δείτε φωτογραφίες
Πορεία στην Ηγουμενίτσα για την 25χρονη Πηνελόπη μέχρι το σημείο όπου δολοφονήθηκε, στις 11 το πρωί η κηδεία, δείτε φωτογραφίες
Πορεία στην Ηγουμενίτσα για την 25χρονη Πηνελόπη μέχρι το σημείο όπου δολοφονήθηκε, στις 11 το πρωί η κηδεία, δείτε φωτογραφίες
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4 ΣΧΟΛΙΑ

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