Στον ανακριτή ο 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ηγουμενίτσα

Κατακρεούργησε την Πηνελόπη με 15 μαχαιριές, οι 7 ήταν πισώπλατα

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την νεκροψία-

στη σορό του θύματος, η οποία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22/9), διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα έφερε

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Όπως διαπίστωσε ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, Ιωάννης Αϊβατίδης, η 25χρονη έφερε δύο τραύματα στον τράχηλο, καθώς και επιπλέον βλάβες στην κνήμη και στον δεξιό βραχίονα. Εντοπίστηκαν συνολικά 7 τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος κάτι το οποίο φανερώνει ότι δέχθηκε πισώπλατες μαχαιριές.

Τρία από τα τραύματα που έφερε χαρακτηρίζονται βαθιά κάτι το οποίο δείχνει τη μανία του δράστη, καθώς

. Πρόκειται για ένα μαχαίρι τύπου σουγιά με λαβή, με μήκος λεπίδας περίπου

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Ο θάνατος της επήλθε ταχύτατα, κυρίως λόγω της τρώσης των μεγάλων αγγείων του τραχήλου και της προκληθείσας αιμορραγίας. Από την νεκροψία- νεκροτομή Διαπιστώθηκαν, ακόμη, συνοδευτικές βλάβες σε ζωτικά όργανα, όπως στο συκώτι, στο στομάχι και στον αριστερό πνεύμονα.

Το χρονικό της δολοφονίας

Στις 21:44 της Κυριακής ο 27χρονος τηλεφώνησε στην Αστυνομία για να αναφέρει το περιστατικό λέγοντας «μας έχουν χτυπήσει με μαχαιριές δύο άτομα, τέσσερις άγνωστοι» και να ζητήσει βοήθεια. Πέντε λεπτά νωρίτερα η ΕΛ.ΑΣ. είχε ενημερωθεί για μία νεαρή γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Λίγο μετά το τηλεφώνημά του ο 27χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος από αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν τον σουγιά, με τον οποίο, όπως αποκαλύφθηκε ο άνδρας μαχαίρωσε την Πηνελόπη μετά από έντονο διαπληκτισμό.

Μάλιστα, την ώρα που έφευγε από το σημείο της δολοφονίας πέταξε το όπλο επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του. Το τηλεφώνημα στις Αρχές έγινε στις 21:44, πέντε λεπτά μετά την πρώτη ενημέρωση της Αστυνομίας για την 25χρονη, με τον 27χρονο εκείνη τη στιγμή να μην μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές σημείο στο οποίο βρισκόταν.

Στη συνέχεια ο άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο δράστης φέρεται να έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και φέρει βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα.

Όπως έγινε γνωστό, ο 27χρονος και η 25χρονη διατηρούσαν σχέση στο παρελθόν, ωστόσο είχαν χωρίσει πριν από περίπου έναν μήνα, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον και το ιστορικό της μεταξύ τους σχέσης στο πλαίσιο της έρευνας για όσα προηγήθηκαν του φονικού.