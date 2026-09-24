Νέα άφιξη μεταναστών στη νότια Κρήτη, αποβιβάστηκαν στο Αγιοφάραγγο, δείτε βίντεο
Νέα άφιξη μεταναστών στη νότια Κρήτη, αποβιβάστηκαν στο Αγιοφάραγγο, δείτε βίντεο
Σκάφος προσέγγισε την ακτή και οι αλλοδαποί αποβιβάστηκαν στην παραλία της περιοχής
Μια ακόμη ομάδα μεταναστών έφτασε στη νότια Κρήτη, με το νέο περιστατικό να καταγράφεται αυτή τη φορά στο Αγιοφάραγγο του Δήμου Φαιστού.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, σκάφος προσέγγισε την ακτή και οι αλλοδαποί αποβιβάστηκαν στην παραλία της περιοχής.
Δείτε βίντεο:
Η νέα άφιξη έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά τον εντοπισμό και τη διάσωση 36 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο και εντοπίστηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο, περίπου 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας.
Οι 36 άνθρωποι περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας, σε ένα ακόμη περιστατικό μεταναστευτικών ροών που καταγράφεται στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.
Πηγή βίντεο: Δια-SOS-τε τη Μεσαρά
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, σκάφος προσέγγισε την ακτή και οι αλλοδαποί αποβιβάστηκαν στην παραλία της περιοχής.
Δείτε βίντεο:
Η νέα άφιξη έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά τον εντοπισμό και τη διάσωση 36 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο και εντοπίστηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο, περίπου 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας.
Οι 36 άνθρωποι περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας, σε ένα ακόμη περιστατικό μεταναστευτικών ροών που καταγράφεται στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.
Πηγή βίντεο: Δια-SOS-τε τη Μεσαρά
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