Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά, κλειστοί δρόμοι
ΕΛΛΑΔΑ
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Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά, κλειστοί δρόμοι

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), οι οποίες πραγματοποίησαν έλεγχο στους χώρους του δικαστικού μεγάρου

Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά, κλειστοί δρόμοι
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στα Δικαστήρια Πειραιά, μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο κτίριο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τηλεφώνημα δεν δόθηκε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την υποτιθέμενη έκρηξη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), οι οποίες πραγματοποίησαν έλεγχο στους χώρους του δικαστικού μεγάρου για τον εντοπισμό τυχόν ύποπτου αντικειμένου.

Λόγω της επιχείρησης ελέγχου, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά στην οδό Σκουζέ, από το ύψος της οδού Νοταρά έως την οδό Ακτής Μιαούλη, καθώς και στην οδό Φίλωνος, από το ύψος της οδού Φιλελλήνων έως την οδό 2ας Μεραρχίας.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζονται τα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό του ατόμου που πραγματοποίησε το απειλητικό τηλεφώνημα.

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