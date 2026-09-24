Ανοίγουν οι μετεγγραφές φοιτητών στα ΑΕΙ, οδηγός με 18 ερωταπαντήσεις - Πού και πώς κάνετε αίτηση

φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική



Στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις:





-από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές,

-από φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026,



-από φοιτητές - τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120),

-από φοιτητές - τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.



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Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν. Επισημαίνεται ότι η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) είναι υποχρεωτική όπου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση του από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΙ στο πλαίσιο ελέγχου των δικαιολογητικών.



Αναφορικά με τους φοιτητές που έχουν κυπριακή καταγωγή και για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής και τους φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ μετά από συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026, ενημερώνουμε ότι θα υποβάλουν αίτημα μετεγγραφής/μετακίνησης σε άλλες ημερομηνίες που θα προσδιοριστούν με σχετικό Δελτίο Τύπου, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εγγραφής τους.



Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.



Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη σχετική εγκύκλιο,



Οδηγός μετεγγραφών Το protothema συνοψίζει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, που πρόκειται να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής ή μετακίνησης σε άλλο Τμήμα ΑΕΙ σε 18 ερωτήσεις-απαντήσεις:





Από σήμερα Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 έως και την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 14:00 οι ενδιαφερόμενοιτων Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης , σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλονται-από ενδιαφερόμενους φοιτητές για μετεγγραφή/μετακίνηση με μοριοδοτούμενους λόγους,-από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές,-από φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026,-από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης,-από φοιτητές - τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120),-από φοιτητές - τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση, εδώ , (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν. Επισημαίνεται ότι η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) είναι υποχρεωτική όπου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση του από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΙ στο πλαίσιο ελέγχου των δικαιολογητικών.και για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής και τους φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ μετά από συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026, ενημερώνουμε ότι θα υποβάλουν αίτημα μετεγγραφής/μετακίνησης σε άλλες ημερομηνίες που θα προσδιοριστούν με σχετικό Δελτίο Τύπου, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εγγραφής τους.θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη σχετική εγκύκλιο, εδώ Το protothema συνοψίζει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, που πρόκειται να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής ή μετακίνησης σε άλλο Τμήμα ΑΕΙ σε 18 ερωτήσεις-απαντήσεις:

1. Ποιες ενέργειες πρέπει να έχουν γίνει μέχρι σήμερα από τους φοιτητές;



Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των ηλεκτρονικών εγγραφών των πρωτοετών στα ΑΕΙ. Επίσης, να έχουν εξσσφαλίσει τους κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες. Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με το Υπουργείο, για την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα των μετεγγραφών οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα έπρεπε να έχουν αποκτήσει τους κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων για την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και τον Εύδοξο, έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2026.



2. Ποιοι μπορούν να ζητήσουν μετεγγραφή;



Δεν μπορούν όλοι οι φοιτητές να ζητήσουν μετεγγραφή προς οποιοδήποτε Τμήμα.

Το δικαίωμα εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει ο φοιτητής και από την τήρηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων που προβλέπει η νομοθεσία.



Οι βασικές κατηγορίες που ενδιαφέρουν τους περισσότερους πρωτοετείς είναι:



-μετεγγραφή με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια,

-μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών,

-ειδικές κατηγορίες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο,

καθώς και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μετακίνηση σε άλλο Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.



3. Μπορεί ένας φοιτητής να μεταγραφεί σε οποιοδήποτε «παρόμοιο» Τμήμα;



Όχι. Για να είναι δυνατή η μετεγγραφή, το Τμήμα προέλευσης και το Τμήμα υποδοχής πρέπει, όπου απαιτείται, να ανήκουν στα Τμήματα που έχουν χαρακτηριστεί «αντίστοιχα», σύμφωνα με την επίσημη υπουργική απόφαση.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 οι αντιστοιχίες των Τμημάτων ΑΕΙ και ΑΕΑ έχουν ήδη καθοριστεί με υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε τον Ιούνιο κατόπιν γνωμοδότησης της ΕΘΑΑΕ.



4. Γιατί είναι σημαντικό ότι οι αντιστοιχίες είχαν ανακοινωθεί ήδη από τον Ιούνιο;



Η απόφαση για τις αντιστοιχίες εκδόθηκε πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μηχανογραφικών, ώστε οι υποψήφιοι να γνωρίζουν εγκαίρως ποιες δυνατότητες μετεγγραφής προβλέπονται και οι υποψήφιοι να κάνουν τις ακαδημαϊκές τους επιλογές.



5. Τι είναι η «βάση μετεγγραφής» των 2.750 μορίων;



Πρόκειται για ένα από τα βασικά φίλτρα της διαδικασίας. Για τη γενική διαδικασία μετεγγραφής, τα μόρια εισαγωγής του φοιτητή πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2.750 μορίων από τη βάση εισαγωγής του Τμήματος υποδοχής.

Με απλά λόγια, υπολογίζονται τα μόρια φοιτητή και η διαφορά από τη βάση του Τμήματος υποδοχής, που πρέπει να είναι μικρότερη από 2.750 μόρια. Επομένως, εάν η διαφορά είναι ίση ή μεγαλύτερη από 2.750 μόρια, ο φοιτητής δεν πληροί τη συγκεκριμένη προϋπόθεση για μετεγγραφή.



6. Είναι το όριο των 2.750 μορίων το ίδιο με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής;



Όχι. Πρόκειται για δύο διαφορετικούς μηχανισμούς. Η ΕΒΕ αφορά την εισαγωγή σε ένα Τμήμα μέσω των Πανελλαδικών. Η βάση μετεγγραφής αποτελεί διαφορετική προϋπόθεση που εξετάζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας μετεγγραφών.



7. Αν ένας φοιτητής πληροί τα 2.750 μόρια, παίρνει αυτομάτως μετεγγραφή;



Όχι. Η κάλυψη της βάσης μετεγγραφής είναι αναγκαία προϋπόθεση, αλλά δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ο φοιτητής θα μετεγγραφεί. Στις μετεγγραφές που βασίζονται σε οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία μοριοδότησης και κατάταξης.

Επομένως, πρέπει να εξεταστούν και τα υπόλοιπα κριτήρια, καθώς και ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων.



8. Πόσες θέσεις μετεγγραφής υπάρχουν;



Στη γενική κατηγορία των μετεγγραφών με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια εφαρμόζεται το προβλεπόμενο ανώτατο ποσοστό θέσεων επί των εισακτέων του Τμήματος υποδοχής.



Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία δεν λειτουργεί ως «δικαίωμα χωρίς αριθμητικό περιορισμό». Ακόμη και εάν αρκετοί υποψήφιοι πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις, η τελική κατάταξη εξαρτάται από τη μοριοδότησή τους και τις διαθέσιμες θέσεις.



9. Ποια είναι τα οικονομικά κριτήρια;



Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το κατά κεφαλήν εισόδημα της οικογένειας. Το οικονομικό κριτήριο δεν εξετάζεται απλώς με βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, αλλά σε συνάρτηση με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο.



Όσο χαμηλότερο είναι το κατά κεφαλήν εισόδημα, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι η σχετική μοριοδότηση.



10. Υπάρχουν και κοινωνικά κριτήρια;



Ναι. Η μοριοδότηση δεν περιορίζεται στο εισόδημα. Προβλέπονται πρόσθετα μόρια για συγκεκριμένες κοινωνικές και οικογενειακές συνθήκες που αναγνωρίζει η νομοθεσία.



Επομένως, δύο οικογένειες με παρόμοιο εισόδημα δεν είναι απαραίτητο να συγκεντρώνουν την ίδια συνολική βαθμολογία.



11. Τι γίνεται εάν υπάρχουν δύο παιδιά που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις;



Υπάρχει ειδικό καθεστώς για τους αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές. Η συγκεκριμένη κατηγορία έχει διαφορετικές προϋποθέσεις από τη γενική διαδικασία των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Ο στόχος της ρύθμισης είναι να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις οικογενειών στις οποίες δύο ή περισσότερα αδέλφια σπουδάζουν ταυτόχρονα και η φοίτηση σε διαφορετικές πόλεις δημιουργεί αυξημένες οικονομικές και πρακτικές επιβαρύνσεις. Δεν αρκεί όμως η απλή ύπαρξη αδελφού που σπουδάζει αλλού. Πρέπει να εξεταστούν όλες οι προϋποθέσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας.





12. Ποιο είναι το εισοδηματικό όριο στην κατηγορία των αδελφών;



Για συγκεκριμένες περιπτώσεις αδελφών προπτυχιακών φοιτητών προβλέπεται ως βασικό οικονομικό κριτήριο το κατά κεφαλήν φορολογητέο εισόδημα των 17.500 ευρώ, με τον τρόπο υπολογισμού που προβλέπει το ισχύον πλαίσιο.



Υπάρχουν όμως διαφοροποιήσεις για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να ελεγχθούν κατά την υποβολή της αίτησης.



Επομένως, το ποσό των 17.500 ευρώ δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα μοναδικό κριτήριο που από μόνο του κρίνει κάθε περίπτωση.



13. Τι είναι η «μετακίνηση»;



Η μετακίνηση δεν είναι το ίδιο πράγμα με τη μετεγγραφή. Η μετεγγραφή αφορά κατά κανόνα μετάβαση από ένα Τμήμα σε αντίστοιχο Τμήμα. Η μετακίνηση αφορά διαφορετικό Τμήμα και μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του ίδιου επιστημονικού πεδίου. Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους φοιτητές που δεν μπορούν να μετεγγραφούν ακριβώς στο Τμήμα που επιθυμούν.



14. Αν δεν μπορώ να πάρω μετεγγραφή, μπορώ να ζητήσω μετακίνηση;



Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ναι. Η μετακίνηση αποτελεί διαφορετική δυνατότητα που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο. Δεν σημαίνει όμως ότι κάθε φοιτητής που δεν παίρνει μετεγγραφή μετακινείται αυτομάτως. Πρέπει να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και να υπάρχει διαθέσιμη θέση στο Τμήμα που επιλέγεται.



15. Τι ισχύει για τις ειδικές κατηγορίες;



Η νομοθεσία προβλέπει και ειδικές κατηγορίες φοιτητών, για τις οποίες εφαρμόζονται ειδικότερες διατάξεις. Οι κατηγορίες αυτές δεν πρέπει να συγχέονται με τη γενική διαδικασία των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Για κάθε ειδική περίπτωση πρέπει να εξετάζονται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει η σχετική νομοθεσία και η εγκύκλιος της διαδικασίας.



16. Υπάρχουν κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές;



Ναι. Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει διαδικασία κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής ή μετακίνησης για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις.

Πρόκειται για διαφορετική διαδικασία από τη γενική αίτηση μετεγγραφής και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δεύτερος γενικός κύκλος αιτήσεων για όσους απλώς δεν έλαβαν μετεγγραφή.



17. Πότε θα μάθουν οι φοιτητές τα αποτελέσματα;



Η ακριβής ημερομηνία των αποτελεσμάτων για το 2026-2027 δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.

Η φετινή διαδικασία, πάντως, έχει σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί νωρίτερα από προηγούμενα χρόνια.



18. Τι πρέπει να έχουν έτοιμο οι φοιτητές;



Πριν μπουν στην πλατφόρμα, καλό είναι να έχουν ελέγξει: τους κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες, τα στοιχεία της οικογένειας και του φορολογικού προφίλ, τα στοιχεία που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση, τα μόρια με τα οποία εισήχθησαν στο Τμήμα, τη βάση εισαγωγής του Τμήματος στο οποίο επιθυμούν να μετεγγραφούν, την αντιστοιχία του Τμήματος προέλευσης με το Τμήμα υποδοχής, εάν ανήκουν σε ειδική κατηγορία, εάν υπάρχει αδελφός ή αδελφή που εμπίπτει στη σχετική κατηγορία των προπτυχιακών φοιτητών.