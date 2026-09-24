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Χαλκίδα: Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείου και τυλίχθηκε στις φλόγες, δύο τραυματίες
Χαλκίδα: Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείου και τυλίχθηκε στις φλόγες, δύο τραυματίες
O οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει πάνω στη στάση λεωφορείου
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Χαλκίδα, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε στάση λεωφορείου και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο επιβαίνοντες στο όχημα, οι οποίοι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα. Στο σημείο υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του περιστατικού.
Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Δημάρχου Σκούρα, όταν, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει πάνω στη στάση λεωφορείου.
Λίγο μετά τη σφοδρή πρόσκρουση, στο όχημα εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία αντιμετωπίστηκε από τις δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο.
Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο επιβαίνοντες στο όχημα, οι οποίοι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα. Στο σημείο υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του περιστατικού.
Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Δημάρχου Σκούρα, όταν, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει πάνω στη στάση λεωφορείου.
Λίγο μετά τη σφοδρή πρόσκρουση, στο όχημα εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία αντιμετωπίστηκε από τις δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο.
Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.
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