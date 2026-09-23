Τι έγινε στους ελέγχους του «ιατρείου» των Γάκα - Θεοδωροπούλου, «περιμένετε στο σαλόνι γιατί εξετάζει ο γιατρός»
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Πατούλης Ιωάννα Γάκα Ηλίας Θεοδωρόπουλος Πλασμαφαίρεση Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ΙΣΑ Γιώργος Μαζωνάκης

Τι έγινε στους ελέγχους του «ιατρείου» των Γάκα - Θεοδωροπούλου, «περιμένετε στο σαλόνι γιατί εξετάζει ο γιατρός»

Ο Γιώργος Πατούλης περιέγραψε τους ελέγχους που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια στο ιατρείο Θεοδωρόπουλου-Γάκα στο Κολωνάκι

Τι έγινε στους ελέγχους του «ιατρείου» των Γάκα - Θεοδωροπούλου, «περιμένετε στο σαλόνι γιατί εξετάζει ο γιατρός»
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Λεπτομέρειες για τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αλλά και την «εξαπάτηση» της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι στο οποίο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, έδωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης «τον Ιούλιο του 2026 κατέθεσαν αίτημα στο οποίο έγραφαν για "αναπληρωματικό προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπαείας". Εξαπάτηση. Σε αυτό υπήρχαν κάποια έγγραφα από κάτω που μπήκαν στο φάκελο του ιατρείου. Στις 4 Σεπτεμβρίου γύρισε μετά από άδεια η προϊσταμένη ελέγχων η οποία βλέποντας τον φάκελο είδε ότι στο τιμολόγιο έγραφε "inuspheresis"».



«Τότε η προϊσταμένη έδωσε εντολή για συγκρότηση επιτροπής ώστε να γίνει έλεγχος τις επόμενες ημέρες αλλά μας πρόλαβε το θλιβερό γεγονός του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη» συμπλήρωσε ο κ. Πατούλης

Όπως διευκρίνισε «ο πρώτος έλεγχος (σ.σ. στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου) έγινε το 2013 για την άδεια του ιατρείου. Το 2024 έγινε δειγματοληπτικά δεύτερος έλεγχος και το καλοκαίρι 2025 έγινε έλεγχος μετά από αναφορά και δεν βρέθηκε το μηχάνημα».

Μεταφέροντας τι συνέβη σε εκείνον τον έλεγχο είπε «χτυπάει το κουδούνι, ανεβαίνουν επάνω, ανοίγουν μετά από 5 λεπτά και τους είπαν "περιμένετε στο σαλόνι γιατί εξετάζει ο γιατρός". Το τι έχει γίνει στα 5 λεπτά δεν το ξέρω» προσθέτοντας ότι οι επιτροπές ελέγχου του ΙΣΑ «δεν είναι διωκτική αρχή να λέει "κάτω τα μολύβια, κάντε στην άκρη"».

«Βρήκαν τότε κάτι για τη φυγόκεντρο και ζήτησαν αλλαγή της κάτοψης και το πόρισμα. Αυτοί έφεραν το πόρισμα, πήγαν τον Σεπτέμβριο, δεν τους άνοιξαν, και ξαναπήγαν τον Νοέμβριο του 2025 και δεν βρέθηκε τίποτα» συνέχισε ο κ. Πατούλης διευκρινίζοντας ότι «έλεγχος με ραντεβού γίνεται μόνο για την έναρξη».
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