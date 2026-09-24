Η σχολή LE MONDE, απολαμβάνει την κορυφαία αναγνώριση της αγορά εργασίας, των Chefs, των Hotel Managers και των ιδιοκτήτων εστιατορίων.
H Ελλάδα θα «βλέπει» βαθιά μέσα στην Τουρκία
H Ελλάδα θα «βλέπει» βαθιά μέσα στην Τουρκία
Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» περνά πλέον από τα σχέδια στην υλοποίηση. Ραντάρ AESA, David’s Sling, BARAK MX και SPYDER θα συνδεθούν σε ένα ενιαίο ελληνικό δίκτυο που θα εντοπίζει αεροσκάφη, drones και πυραύλους σε μεγάλες αποστάσεις, αλλάζοντας συνολικά την εικόνα αεράμυνας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
UPD:
Η μεγαλύτερη αλλαγή στην ελληνική αεράμυνα εδώ και δεκαετίες έχει ήδη αρχίσει. Η Ελλάδα και το Ισραήλ υπέγραψαν στις 31 Αυγούστου 2026 τη διακρατική συμφωνία για την ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα», ενός πολυστρωματικού αντιαεροπορικού, αντιβαλλιστικού και anti-drone συστήματος που δεν περιορίζεται στην αγορά νέων πυραύλων.
δειτε εδω
δειτε εδω
UPD:
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