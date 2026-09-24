H Ελλάδα θα «βλέπει» βαθιά μέσα στην Τουρκία

Η μεγαλύτερη αλλαγή στην ελληνική αεράμυνα εδώ και δεκαετίες έχει ήδη αρχίσει. Η Ελλάδα και το Ισραήλ υπέγραψαν στις 31 Αυγούστου 2026 τη διακρατική συμφωνία για την ανάπτυξη της, ενός πολυστρωματικού αντιαεροπορικού, αντιβαλλιστικού και anti-drone συστήματος που δεν περιορίζεται στην αγορά νέων πυραύλων.