Νεκρός πυροσβέστης ενώ προσπαθούσε να σώσει δύο αναρριχητές, σήμερα η κηδεία του στη Ρόδο

Μεσίστιες οι σημαίες της πυροσβεστικής για τον 50χρονο Π. Διακάκη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος - Το μήνυμα του Αρχηγού του Σώματος





Με μήνυμά του, εκφράζει τα συλλυπητήρια σύσσωμης της πυροσβεστικής οικογένειας προς την οικογένεια και τους οικείους του 52χρονου πυροσβέστη, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συνέπεια, στην κοινωνική προσφορά και στην αγάπη του προς τον συνάνθρωπο.







Όπως τονίζει, ο Πέτρος Διακάκης «υπηρέτησε με ζήλο και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην κοινωνική προσφορά και στην αγάπη προς τον συνάνθρωπο».



«Ως Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, θέλω να εκφράσω τα θερμά, βαθύτατα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του. Αιωνία του η μνήμη», καταλήγει ο αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.







Υπηρετούσε στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απολλώνων Ρόδου και έχασε τη ζωή του το απόγευμα της 22ας Σεπτεμβρίου 2026, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.



Σήμερα, ημέρα της ταφής του, οι σημαίες σε όλες τις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος θα κυματίζουν μεσίστιες, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη του.



Κλείσιμο Το χρονικό της τραγωδίας Ο 52χρονος πυροσβέστης τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε περιπατητές, σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας της Ρόδου, το μεσημέρι της Τρίτης (22/9). Από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).



Eίχε προηγηθεί κλήση για βοήθεια από τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσε πυροσβέστης που εδρεύει στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να τους συνδράμει.



Κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει και να βοηθήσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα, σύμφωνα με το rodiaki.gr. Τον πυροσβέστη εντόπισε αρχικά το drone που περιπολεί στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Για το περιστατικό υπήρξε άμεση κινητοποίηση, με στόχο την παροχή βοήθειας στον πυροσβέστη και την μεταφορά του από το δύσβατο σημείο.



Με εντολή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε από τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με αντικείμενο την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του πυροσβέστη.



Φόρο τιμής στον Υπαρχιπυροσβέστη Πέτρο Διακάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στη Ρόδο , αποτίει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.Με μήνυμά του, εκφράζει τα συλλυπητήρια σύσσωμης της πυροσβεστικής οικογένειας προς την οικογένεια και τους οικείους του 52χρονου πυροσβέστη, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συνέπεια, στην κοινωνική προσφορά και στην αγάπη του προς τον συνάνθρωπο.«Εκπροσωπώντας σύσσωμη την Πυροσβεστική Οικογένεια, θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στον συνάδελφο Υπαρχιπυροσβέστη Διακάκη Πέτρο, που χάθηκε με απροσδόκητο και αιφνιδιαστικό τρόπο, πιστός στο καθήκον και στην υπηρεσιακή συνέπεια», αναφέρει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.Όπως τονίζει, ο Πέτρος Διακάκης «υπηρέτησε με ζήλο και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην κοινωνική προσφορά και στην αγάπη προς τον συνάνθρωπο».«Ως Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, θέλω να εκφράσω τα θερμά, βαθύτατα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του. Αιωνία του η μνήμη», καταλήγει ο αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.Ο Πέτρος Διακάκης γεννήθηκε το 1974 στη Ρόδο και κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1999 ως εποχικός πυροσβέστης. Το 2012 απέκτησε την ιδιότητα του Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης, ενώ το 2020 προήχθη στον βαθμό του Υπαρχιπυροσβέστη.Υπηρετούσε στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απολλώνων Ρόδου και έχασε τη ζωή του το απόγευμα της 22ας Σεπτεμβρίου 2026, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.Σήμερα, ημέρα της ταφής του, οι σημαίες σε όλες τις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος θα κυματίζουν μεσίστιες, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη του.Ο 52χρονος πυροσβέστης τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε περιπατητές, σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας της Ρόδου, το μεσημέρι της Τρίτης (22/9). Από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).Eίχε προηγηθεί κλήση για βοήθεια από τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσε πυροσβέστης που εδρεύει στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να τους συνδράμει.Κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει και να βοηθήσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα, σύμφωνα με το rodiaki.gr. Τον πυροσβέστη εντόπισε αρχικά το drone που περιπολεί στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Για το περιστατικό υπήρξε άμεση κινητοποίηση, με στόχο την παροχή βοήθειας στον πυροσβέστη και την μεταφορά του από το δύσβατο σημείο.Με εντολή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε από τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με αντικείμενο την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του πυροσβέστη.

Ο πυροσβέστης είχε καταγωγή από τον Έμπωνα και ήταν πατέρας δύο παιδιών.



«Ημέρα πένθους για το νησί»



Τη βαθιά θλίψη του για τον θάνατο του πυροσβέστη, εξέφρασε με ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης.



«Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα πένθους για τη Ρόδο», ανέφερε ο δήμαρχος, τονίζοντας ότι ο άδικος θάνατος ενός ανθρώπου για τον οποίο οι συνάδελφοί του έχουν μόνο καλά λόγια συγκλονίζει ολόκληρη την τοπική κοινωνία.



Ο κ. Κολιάδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προσφορά των πυροσβεστών της Ρόδου, οι οποίοι, όπως σημείωσε, βρίσκονται πάντοτε στην πρώτη γραμμή, υπηρετώντας κάτω από δύσκολες και συχνά επικίνδυνες συνθήκες.



«Σήμερα, οι πυροσβέστες μας αποχαιρετούν έναν δικό τους άνθρωπο και μαζί τους πενθούμε όλοι εμείς, ολόκληρη η ροδιακή κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Εξέφρασε τέλος τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, καθώς και προς τους συναδέλφους του στο Πυροσβεστικό Σώμα, υπογραμμίζοντας: «Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό για την υπηρεσία και τη θυσία του».



Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:



Κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης και μεταφοράς, σε ασφαλές σημείο δύο (2) αλλοδαπών, από δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στο νησί της Ρόδου, τραυματίστηκε θανάσιμα ένας πυροσβέστης.



Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Ρόδου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του, θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.



Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας.

