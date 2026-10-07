Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Έσβησε η φωτιά σε αποθήκες του Πολεμικού Ναυτικού στον Μαραθώνα
Έσβησε η φωτιά σε αποθήκες του Πολεμικού Ναυτικού στον Μαραθώνα
Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο - Δεν κινδύνεψαν τα ελικόπτερα, που βρίσκονται στη βάση
Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (7/10) σε αποθήκες του Πολεμικού Ναυτικού στον Μαραθώνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδύνεψαν τα ελικόπτερα, που βρίσκονται στη συγκεκριμένη βάση.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 8 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές. Παράλληλα, σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδύνεψαν τα ελικόπτερα, που βρίσκονται στη συγκεκριμένη βάση.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 8 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές. Παράλληλα, σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στο στη θέση «Κοτρώνι »στο Μαραθώνα Αττικής . Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 7, 2026
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