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Συνελήφθη 37χρονη που επιτέθηκε και έκοψε με φαλτσέτα τα μαλλιά της συντρόφου του πρώην συζύγου της στην Χαλκίδα
Συνελήφθη 37χρονη που επιτέθηκε και έκοψε με φαλτσέτα τα μαλλιά της συντρόφου του πρώην συζύγου της στην Χαλκίδα
Η 23χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες
Περιστατικό ερωτικής αντιζηλίας στην Εύβοια με μία 37χρονη να επιτίθεται με φαλτσέτα στην σύντροφο του πρώην συζύγου της και να της κόβει με φαλτσέτα τα μαλλιά.
Το περιστατικό συνέβη εχθές Τρίτη (6/10) στην πόλη της Χαλκίδας όταν η 37χρονη υπήκοος Αλβανίας μετέβη στο σπίτι της 23χρονης υπηκόου Ρουμανίας.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο γυναίκες διαπληκτίστηκαν και στη συνέχεια ήρθαν στα χέρια με την 37χρονη να επιτίθεται με φαλτσέτα και να τραυματίζει τη σύντροφο στα δάχτυλα του αριστερού χεριού.
Στη συνέχεια την χτύπησε στο κεφάλι, της τράβηξε τα μαλλιά, της χτύπησε το κεφάλι στο πάτωμα και έκοψε μέρος από τα μαλλιά με την φαλτσέτα.
Φεύγοντας η 37χρονη άρπαξε το κινητό της 23χρονης. Η νεαρή διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες ενώ η 37χρονη συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα από όπου και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.
Το περιστατικό συνέβη εχθές Τρίτη (6/10) στην πόλη της Χαλκίδας όταν η 37χρονη υπήκοος Αλβανίας μετέβη στο σπίτι της 23χρονης υπηκόου Ρουμανίας.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο γυναίκες διαπληκτίστηκαν και στη συνέχεια ήρθαν στα χέρια με την 37χρονη να επιτίθεται με φαλτσέτα και να τραυματίζει τη σύντροφο στα δάχτυλα του αριστερού χεριού.
Στη συνέχεια την χτύπησε στο κεφάλι, της τράβηξε τα μαλλιά, της χτύπησε το κεφάλι στο πάτωμα και έκοψε μέρος από τα μαλλιά με την φαλτσέτα.
Φεύγοντας η 37χρονη άρπαξε το κινητό της 23χρονης. Η νεαρή διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες ενώ η 37χρονη συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα από όπου και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.
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