Φοιτητές προπηλάκισαν εργαζόμενους στο Πανεπιστήμιο Πατρών, απέκλεισαν το γραφείο του Πρύτανη: «Η βία και η επιβολή δεν έχουν θέση στο Πανεπιστήμιο»
Φοιτητές προπηλάκισαν εργαζόμενους στο Πανεπιστήμιο Πατρών, απέκλεισαν το γραφείο του Πρύτανη: «Η βία και η επιβολή δεν έχουν θέση στο Πανεπιστήμιο»
Ομάδα της Πανσπουδαστικής Κ.Σ. ζήτησε συνάντηση με τον Πρύτανη - Όταν ζήτησε να προσέλθει μια πενταμελής ομάδα προκλήθηκε ένταση και απέκλεισαν το γραφείο του Χρήστου Μπούρα
Σοβαρή αντιπαράθεση σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, στους χώρους της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών, με την Πρυτανική Αρχή να καταγγέλλει περιστατικά έντασης κατά τη διάρκεια κινητοποίησης ομάδας της Πανσπουδαστικής Κ.Σ.
Σε ανακοίνωσή του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας υποστηρίζει ότι η κινητοποίηση ξεκίνησε με αίτημα συνάντησης με την Πρυτανική Αρχή, επισημαίνοντας ότι από την πλευρά του Πανεπιστημίου δεν υπήρξε άρνηση διαλόγου.
Αντίθετα, όπως αναφέρει, είχε δοθεί εντολή στην Υπηρεσία Φύλαξης να επιτρέψει την είσοδο πενταμελούς αντιπροσωπείας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Πρύτανη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρόταση αυτή δεν έγινε αποδεκτή και ακολούθησε ένταση στους χώρους της Πρυτανείας.
Όπως αναφέρει ο κ. Μπούρας, ομάδα ατόμων προσήλθε στην Πρυτανεία προκειμένου να θέσει ζητήματα και αιτήματα. Ο ίδιος δηλώνει ότι ήταν διαθέσιμος να συναντήσει τους εκπροσώπους τους και ότι συμφωνήθηκε να εισέλθουν στο γραφείο του πέντε άτομα.
Η Πρυτανική Αρχή υποστηρίζει ότι, όταν ζητήθηκε από τους συγκεντρωμένους να γνωστοποιήσουν τα ονόματα των πέντε εκπροσώπων, προκλήθηκε ένταση.
Επικαλούμενος έγγραφη αναφορά της Υπηρεσίας Φύλαξης, ο Πρύτανης αναφέρει ότι εργαζόμενοι της φύλαξης δέχθηκαν φωνές και προπηλακισμούς και ότι απωθήθηκαν επανειλημμένα, ενώ στη συνέχεια πολυπληθής ομάδα εισήλθε στους χώρους της Πρυτανείας, παρακάμπτοντας τη διαδικασία που είχε προταθεί για τη συνάντηση.
Η ομάδα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατευθύνθηκε προς το γραφείο του Πρύτανη. Εκεί, κατά την Πρυτανική Αρχή, χτυπούσε την πόρτα, τοποθέτησε ταινίες στην είσοδο και ανάρτησε αφίσες και έντυπο υλικό.
Ο Χρήστος Μπούρας υποστηρίζει ότι ο ίδιος και εργαζόμενες του Πανεπιστημίου παρέμειναν για αρκετό χρονικό διάστημα στο εσωτερικό του γραφείου, καθώς η πρόσβαση σε αυτό είχε ουσιαστικά αποκλειστεί.
«Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να διεκδικούν, να διαμαρτύρονται και να ασκούν αυστηρή κριτική», αναφέρει ο Πρύτανης, τονίζοντας παράλληλα ότι η Πρυτανική Αρχή έχει αποδείξει ότι είναι διαθέσιμη για διάλογο με τους φοιτητές και τους εκπροσώπους τους, ακόμη και όταν η κριτική είναι έντονη.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η ελευθερία της έκφρασης δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για πίεση προς εργαζομένους του Πανεπιστημίου, ενώ η αριθμητική υπεροχή μιας ομάδας δεν μπορεί, σύμφωνα με την Πρυτανική Αρχή, να ακυρώνει τους κανόνες λειτουργίας ενός δημόσιου ιδρύματος.
Σε ανακοίνωσή του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας υποστηρίζει ότι η κινητοποίηση ξεκίνησε με αίτημα συνάντησης με την Πρυτανική Αρχή, επισημαίνοντας ότι από την πλευρά του Πανεπιστημίου δεν υπήρξε άρνηση διαλόγου.
Αντίθετα, όπως αναφέρει, είχε δοθεί εντολή στην Υπηρεσία Φύλαξης να επιτρέψει την είσοδο πενταμελούς αντιπροσωπείας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Πρύτανη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρόταση αυτή δεν έγινε αποδεκτή και ακολούθησε ένταση στους χώρους της Πρυτανείας.
Όπως αναφέρει ο κ. Μπούρας, ομάδα ατόμων προσήλθε στην Πρυτανεία προκειμένου να θέσει ζητήματα και αιτήματα. Ο ίδιος δηλώνει ότι ήταν διαθέσιμος να συναντήσει τους εκπροσώπους τους και ότι συμφωνήθηκε να εισέλθουν στο γραφείο του πέντε άτομα.
Η Πρυτανική Αρχή υποστηρίζει ότι, όταν ζητήθηκε από τους συγκεντρωμένους να γνωστοποιήσουν τα ονόματα των πέντε εκπροσώπων, προκλήθηκε ένταση.
Επικαλούμενος έγγραφη αναφορά της Υπηρεσίας Φύλαξης, ο Πρύτανης αναφέρει ότι εργαζόμενοι της φύλαξης δέχθηκαν φωνές και προπηλακισμούς και ότι απωθήθηκαν επανειλημμένα, ενώ στη συνέχεια πολυπληθής ομάδα εισήλθε στους χώρους της Πρυτανείας, παρακάμπτοντας τη διαδικασία που είχε προταθεί για τη συνάντηση.
Η ομάδα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατευθύνθηκε προς το γραφείο του Πρύτανη. Εκεί, κατά την Πρυτανική Αρχή, χτυπούσε την πόρτα, τοποθέτησε ταινίες στην είσοδο και ανάρτησε αφίσες και έντυπο υλικό.
Ο Χρήστος Μπούρας υποστηρίζει ότι ο ίδιος και εργαζόμενες του Πανεπιστημίου παρέμειναν για αρκετό χρονικό διάστημα στο εσωτερικό του γραφείου, καθώς η πρόσβαση σε αυτό είχε ουσιαστικά αποκλειστεί.
«Δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως συνήθης μορφή φοιτητικής διαμαρτυρίας»Ο Πρύτανης, Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, χαρακτηρίζει τα περιστατικά σοβαρά και υπογραμμίζει ότι, κατά την άποψή του, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως μια συνηθισμένη μορφή φοιτητικής διαμαρτυρίας. Στην ανακοίνωση γίνεται, πάντως, σαφής διάκριση ανάμεσα στο δικαίωμα των φοιτητών να διαμαρτύρονται και στις πρακτικές που, σύμφωνα με την Πρυτανεία, ακολουθήθηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση.
«Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να διεκδικούν, να διαμαρτύρονται και να ασκούν αυστηρή κριτική», αναφέρει ο Πρύτανης, τονίζοντας παράλληλα ότι η Πρυτανική Αρχή έχει αποδείξει ότι είναι διαθέσιμη για διάλογο με τους φοιτητές και τους εκπροσώπους τους, ακόμη και όταν η κριτική είναι έντονη.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η ελευθερία της έκφρασης δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για πίεση προς εργαζομένους του Πανεπιστημίου, ενώ η αριθμητική υπεροχή μιας ομάδας δεν μπορεί, σύμφωνα με την Πρυτανική Αρχή, να ακυρώνει τους κανόνες λειτουργίας ενός δημόσιου ιδρύματος.
Ιδιαίτερο μέρος της ανακοίνωσης αφορά και την παρουσία, σύμφωνα με την Πρυτανική Αρχή, προσώπων που δεν ανήκουν στη φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ο Πρύτανης θέτει το ερώτημα εάν μια κινητοποίηση που εμφανίζεται ως φοιτητική μπορεί να επηρεάζεται ή να κατευθύνεται από εξωπανεπιστημιακές ομάδες ή κομματικούς μηχανισμούς.
«Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν τη δική τους φωνή», σημειώνει ο κ. Μπούρας, υπογραμμίζοντας ότι οι φοιτητές έχουν πραγματικά προβλήματα και αιτήματα τα οποία η διοίκηση οφείλει να ακούει.
Στο ίδιο πλαίσιο, η Πρυτανεία υποστηρίζει ότι οι φοιτητές δεν χρειάζονται «εξωπανεπιστημιακούς καθοδηγητές» και ότι το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση πολιτικών επιδιώξεων που δεν συνδέονται με την ακαδημαϊκή του λειτουργία.
Όπως αναφέρει, το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι δημόσιο πανεπιστήμιο και δεν αποτελεί ιδιοκτησία ούτε της εκάστοτε Πρυτανικής Αρχής ούτε οποιασδήποτε παράταξης, οργάνωσης ή εξωπανεπιστημιακού μηχανισμού. Η θέση της Πρυτανικής Αρχής είναι ότι η δημοκρατική λειτουργία του ιδρύματος προϋποθέτει αφενός την ελεύθερη έκφραση και τη δυνατότητα της διαμαρτυρίας και αφετέρου τον σεβασμό των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Όπως δηλώνει ο Χρήστος Μπούρας, η Πρυτανεία δεν επιθυμεί να μετατρέψει το περιστατικό σε κομματική αντιπαράθεση, αλλά ταυτόχρονα δεν προτίθεται να παραμείνει σιωπηλή απέναντι σε πρακτικές που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προσβάλλουν τη λειτουργία του ιδρύματος και ασκούν πίεση σε εργαζομένους.
Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να θεωρήσει μορφή διαλόγου την απώθηση εργαζομένων, την επιβολή μέσω της αριθμητικής δύναμης ή τον αποκλεισμό χώρων διοίκησης.
«Η ελεύθερη έκφραση είναι αδιαπραγμάτευτη. Η βία και η επιβολή δεν έχουν θέση στο Πανεπιστήμιο», υπογραμμίζει ο ίδιος, ενώ καταλήγει λέγοντας πως «η δημοκρατική λειτουργία του Πανεπιστημίου δεν είναι διαπραγματεύσιμη».
Η ανακοίνωση: ΕΔΩ.
Ο Πρύτανης θέτει το ερώτημα εάν μια κινητοποίηση που εμφανίζεται ως φοιτητική μπορεί να επηρεάζεται ή να κατευθύνεται από εξωπανεπιστημιακές ομάδες ή κομματικούς μηχανισμούς.
«Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν τη δική τους φωνή», σημειώνει ο κ. Μπούρας, υπογραμμίζοντας ότι οι φοιτητές έχουν πραγματικά προβλήματα και αιτήματα τα οποία η διοίκηση οφείλει να ακούει.
Στο ίδιο πλαίσιο, η Πρυτανεία υποστηρίζει ότι οι φοιτητές δεν χρειάζονται «εξωπανεπιστημιακούς καθοδηγητές» και ότι το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση πολιτικών επιδιώξεων που δεν συνδέονται με την ακαδημαϊκή του λειτουργία.
«Το Πανεπιστήμιο δεν είναι ιδιοκτησία κανενός»Ο Πρύτανης επιχειρεί, παράλληλα, να θέσει το ζήτημα σε ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο.
Όπως αναφέρει, το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι δημόσιο πανεπιστήμιο και δεν αποτελεί ιδιοκτησία ούτε της εκάστοτε Πρυτανικής Αρχής ούτε οποιασδήποτε παράταξης, οργάνωσης ή εξωπανεπιστημιακού μηχανισμού. Η θέση της Πρυτανικής Αρχής είναι ότι η δημοκρατική λειτουργία του ιδρύματος προϋποθέτει αφενός την ελεύθερη έκφραση και τη δυνατότητα της διαμαρτυρίας και αφετέρου τον σεβασμό των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Όπως δηλώνει ο Χρήστος Μπούρας, η Πρυτανεία δεν επιθυμεί να μετατρέψει το περιστατικό σε κομματική αντιπαράθεση, αλλά ταυτόχρονα δεν προτίθεται να παραμείνει σιωπηλή απέναντι σε πρακτικές που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προσβάλλουν τη λειτουργία του ιδρύματος και ασκούν πίεση σε εργαζομένους.
Ανοιχτός διάλογος, αλλά με όρους θεσμικής λειτουργίαςΗ ανακοίνωση κλείνει με ένα σαφές μήνυμα της Πρυτανικής Αρχής προς τη φοιτητική κοινότητα. Ο Πρύτανης διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να συναντά φοιτητές, να ακούει τις θέσεις και τα αιτήματά τους και να συζητά μαζί τους ακόμη και όταν η κριτική είναι σκληρή.
Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να θεωρήσει μορφή διαλόγου την απώθηση εργαζομένων, την επιβολή μέσω της αριθμητικής δύναμης ή τον αποκλεισμό χώρων διοίκησης.
«Η ελεύθερη έκφραση είναι αδιαπραγμάτευτη. Η βία και η επιβολή δεν έχουν θέση στο Πανεπιστήμιο», υπογραμμίζει ο ίδιος, ενώ καταλήγει λέγοντας πως «η δημοκρατική λειτουργία του Πανεπιστημίου δεν είναι διαπραγματεύσιμη».
Η ανακοίνωση: ΕΔΩ.
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